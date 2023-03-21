Отель «Иваново озеро» в пригороде Воронежа могут продать за 70 млн рублей

На торги, организуемые с участием Россельхозбанка, выставлен загородный отель «Иваново озеро» в Рамонском районе Воронежской области. Это главный актив известного бизнесмена Алексея Ефентьева, одного из самых заметных деятеле Аграрной партии России, с 2018 году проходящего через процедуру банкротства. Объявление об этом Россельхозбанк опубликовал на специализированной торговой площадке Сбербанка «Портал DA».

Минимальная стоимость актива на торгах на понижение в формате публичного предложения может составить 70,6 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 апреля. Цена снижается каждую неделю, до 23 марта она будет составлять 72,7 млн руб.

Отель «Иваново озеро» заявлен как четырехзвездный. Он представляет собой пятиэтажное здание общей площадью 3,5 тыс. кв. м в деревне Кулешовка Рамонского района. Вместе с ним продается земельный участок площадью 67 тыс. кв. м.

Бизнес в данный момент «недействующий», сказано в объявлении. Сделка возможна в формате переуступки требовании по задолженности. Банк оценивает объем своих требований к господину Ефентьеву, подтвержденных судом, в 184,4 млн руб. Задолженность сформировалась по двум кредитным договорам, обеспеченным залогом имущества бизнесмена.

С осени прошлого года Россельхозбанк также продает 250 га земли под застройку в Рамонском районе, принадлежавшие господину Ефентьеву. Они оценены в в 200 млн руб. Торги по ним также должны завершиться в середине апреля.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте