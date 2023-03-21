В Удмуртии заблокировали два сайта по продаже снюса несовершеннолетним

В Удмуртии суд принял решение о блокировке двух сайтов, где свободно продавался сосательный табак. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, на сайтах предоставлялась возможность оформить заказ на приобретение снюса, в том числе и для несовершеннолетних.

Согласно законодательству, в России запрещается торговля табачной и никотинсодержащей продукцией или кальянами путем развозных, разносных и дистанционных продаж. Продажа такой продукции несовершеннолетним запрещена. По этой причине управление обратилось в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга потребителей.

Суд иск удовлетворил, решения для дальнейшей блокировки сайтов направлены в управление Роскомнадзора по республике.