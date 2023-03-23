Статистика по предоставленным налоговым вычетам в России

Наименование показателя В 2018 году В 2019 году В 2020 году В 2021 году В 2022 году Число оформивших налоговые вычеты (чел.) Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.) Число оформивших налоговые вычеты (чел.) Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.) Число оформивших налоговые вычеты (чел.) Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.) Число оформивших налоговые вычеты (чел.) Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.) Число оформивших налоговые вычеты (чел.) Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.) Социальные налоговые вычеты, всего 2 037 379 98 417 740 2 288 532 114 133 771 2 090 010 109 747 095 2 596 813 138 985 385 3 357 265 205 979 211 Вычет на сумму пожертвований 8 436 4 449 596 9 592 3 748 999 9 913 3 952 221 11 290 5 441 996 13 618 9 442 878 Вычеты по расходам за обучение детей по очной форме обучения 429 939 16 421 493 462 245 17 887 655 439 769 17 123 779 474 375 18 746 946 564 700 22 823 061 Вычеты по расходам за свое обучение, за обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения 318 299 13 168 050 321 517 13 874 463 298 203 13 488 537 322 388 15 357 478 386 228 19 437 194 Вычеты по расходам за лечение (за исключением расходов по дорогостоящему лечению) 909 890 39 202 633 1 058 687 46 261 877 855 238 38 318 441 1 207 801 54 973 409 1 625 597 79 317 302 Вычеты по расходам на лекарства ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 36 438 690 224 73 361 1 314 775 114 047 2 310 003 Вычеты по расходам на дорогостоящее лечение 122 949 16 972 175 154 190 21 115 580 165 000 23 051 370 192 110 27 309 041 296 278 45 636 796 Вычеты по суммам страховых взносов, уплаченным по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет 67 543 2 733 374 72 910 3 052 220 68 901 3 211 861 68 589 3 376 257 67 055 3 392 382 Вычеты по суммам пенсионных и страховых взносов 179 346 5 435 333 208 201 8 129 604 215 457 9 861 484 246 462 12 447 253 289 330 23 604 264 Вычеты на оплату прохождения независимой оценки своей квалификации 977 35 086 1 190 63 373 1 091 49 178 437 18 230 412 15 331 Инвестиционные налоговые вычеты на сумму взноса, внесенного на ИИС 42 945 14 039 187 79 792 25 353 048 165 690 49 911 661 290 791 85 609 656 286 619 84 002 634 Инвестиционные налоговые вычеты, не связанные с ИИС 237 291 758 528 1 175 823 169 69 420 1 474 3 463 366 1 918 6 069 821 Инвестиционные налоговые вычеты на положительный финансовый результат от инвестиций на ИИС ХХХ ХХХ 121 269 145 612 1 670 104 499 656 661 206 325 333 Вычеты по доходам от продажи имущества 1 295 776 990 442 600 1 283 193 1 058 776 077 1 145 159 1 062 840 186 1 494 212 1 605 796 221 1 153 418 2 462 986 270 Вычеты по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества 3 386 024 1 251 246 593 3 787 756 1 537 547 958 3 820 479 1 595 047 738 4 043 276 1 736 189 576 4 311 757 1 974 699 012 Вычеты по ипотеке 896 828 203 297 825 1 007 392 235 912 449 1 135 875 270 333 624 1 305 447 318 769 655 1 481 055 373 080 176