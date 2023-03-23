Статистика по предоставленным налоговым вычетам в России
Наименование показателя
В 2018 году
В 2019 году
В 2020 году
В 2021 году
В 2022 году
Число оформивших налоговые вычеты (чел.)
Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.)
Число оформивших налоговые вычеты (чел.)
Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.)
Число оформивших налоговые вычеты (чел.)
Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.)
Число оформивших налоговые вычеты (чел.)
Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.)
Число оформивших налоговые вычеты (чел.)
Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.)
Социальные налоговые вычеты, всего
2 037 379
98 417 740
2 288 532
114 133 771
2 090 010
109 747 095
2 596 813
138 985 385
3 357 265
205 979 211
Вычет на сумму пожертвований
8 436
4 449 596
9 592
3 748 999
9 913
3 952 221
11 290
5 441 996
13 618
9 442 878
Вычеты по расходам за обучение детей по очной форме обучения
429 939
16 421 493
462 245
17 887 655
439 769
17 123 779
474 375
18 746 946
564 700
22 823 061
Вычеты по расходам за свое обучение, за обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения
318 299
13 168 050
321 517
13 874 463
298 203
13 488 537
322 388
15 357 478
386 228
19 437 194
Вычеты по расходам за лечение (за исключением расходов по дорогостоящему лечению)
909 890
39 202 633
1 058 687
46 261 877
855 238
38 318 441
1 207 801
54 973 409
1 625 597
79 317 302
Вычеты по расходам на лекарства
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
36 438
690 224
73 361
1 314 775
114 047
2 310 003
Вычеты по расходам на дорогостоящее лечение
122 949
16 972 175
154 190
21 115 580
165 000
23 051 370
192 110
27 309 041
296 278
45 636 796
Вычеты по суммам страховых взносов, уплаченным по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет
67 543
2 733 374
72 910
3 052 220
68 901
3 211 861
68 589
3 376 257
67 055
3 392 382
Вычеты по суммам пенсионных и страховых взносов
179 346
5 435 333
208 201
8 129 604
215 457
9 861 484
246 462
12 447 253
289 330
23 604 264
Вычеты на оплату прохождения независимой оценки своей квалификации
977
35 086
1 190
63 373
1 091
49 178
437
18 230
412
15 331
Инвестиционные налоговые вычеты на сумму взноса, внесенного на ИИС
42 945
14 039 187
79 792
25 353 048
165 690
49 911 661
290 791
85 609 656
286 619
84 002 634
Инвестиционные налоговые вычеты, не связанные с ИИС
237
291 758
528
1 175 823
169
69 420
1 474
3 463 366
1 918
6 069 821
Инвестиционные налоговые вычеты на положительный финансовый результат от инвестиций на ИИС
ХХХ
ХХХ
121
269 145
612
1 670 104
499
656 661
206
325 333
Вычеты по доходам от продажи имущества
1 295 776
990 442 600
1 283 193
1 058 776 077
1 145 159
1 062 840 186
1 494 212
1 605 796 221
1 153 418
2 462 986 270
Вычеты по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества