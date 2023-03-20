Олег Морозов призвал арестовать министра юстиции ФРГ за план «арестовать» Путина

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов призвал арестовать руководителя Минюста ФРГ Марко Бушмана, который заявил о планах «арестовать» главу российского государства Владимира Путина в случае визита последнего в Германию. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Правильно ли я понимаю, что подобные заявления министра делают его потенциально преступником по нашему законодательству? Так как это прямая угроза личной безопасности главе российского государства. А значит, надо объявить министра в розыск и потребовать от всех дружественных стран выдавать его российскому правосудию», — отметил господин Морозов.

Кроме того, на заявление Марко Бушмана отреагировал и глава СКР Александр Бастрыкин. Он дал поручение дать необходимую правовую оценку высказываниям министра.

"Ъ-Казань"