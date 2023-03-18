Курс доллара. Прогноз на 20–24 марта

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Определенную поддержку национальной валюте должны оказать продажи валютной выручки экспортерами До конца следующей недели мы ожидаем торги в диапазоне 75,5−78 руб./$. Рубль ускорил свое снижение в пятницу. Причиной могло стать завершение сроков обращения производных финансовых инструментов как на российском, так и на зарубежном рынке. С начала следующей недели определенную поддержку национальной валюте должны оказать продажи валютной выручки экспортерами в рамках подготовки компаний к уплате налогов. Также поддержкой для национальной валюты должны стать новости по рекомендациям по дивидендам от российских «голубых фишек». Дивиденды выше ожиданий участников рынка, поэтому часть может переложится в рублевые активы из валютных. Из важных событий до конца недели выделяем решение ФРС США по долларовой ставке. Участники рынка ожидают ее повышения на 25 б. п., до 5%. Если регулятор покажет жесткую риторику, то на рынках состоится очередной risk-off, что окажет давление на все локальные валюты, в том числе и на рубль.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Геополитическая обстановка и риторика мировых лидеров по-прежнему один из решающих В качестве поддержки рубля могут выступить налоговые выплаты на предстоящей неделе. Пятничное решение российского регулятора оставить ключевую ставку неизменной не вызовет резких колебаний на финансовом рынке, поскольку было ожидаемо его участниками. При этом ужесточение ДКП на ближайших заседаниях может положительно сказаться на курсе российской валюты. Вновь в центре внимания перспективы цифрового рубля в России и грядущий запуск пилотных проектов с ним. При этом не в пользу евро заявления о том, что инфляция в еврозоне все еще остается высокой. И как результат, повышение всех трех ключевых процентных ставок Европейским центральным банком на 50 базисных пунктов. Геополитическая обстановка и риторика мировых лидеров по-прежнему один из решающих экономических факторов на сегодняшний день.

Денис Буйволов,

аналитик Смягчить негатив от внешнерыночных и геополитических коллизий может приближение налогового периода Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 75,5–77,5. Глобальный аппетит к риску остается под сильным давлением опасений того, что проблемы банков в США перерастут в масштабный финансовый кризис. На том фоне котировки Brent сползают все ниже. Вкупе с планами G7 продолжить снижение потолка цен на российскую нефть это формирует не самый благоприятный расклад для российской валюты. Смягчить негатив от внешнерыночных и геополитических коллизий может приближение налогового периода, который по объему платежей может на 60–70% превысить февральские показатели.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Ближайшей целью в паре доллар/рубль может стать уровень 77 руб. Попытка рубля укрепиться на фоне глобальной слабости доллара не увенчалась успехом. Российская валюта теряет позиции, поскольку поддержка со стороны фундаментальных факторов, таких как приток экспортной выручки и операции с капиталом, снижается. Итоги заседания ЦБ РФ для внутреннего валютного рынка выглядят нейтрально, поскольку они соответствуют средним рыночным ожиданиям и не предполагают каких-либо существенных движений ключевой ставки. Ближайшей целью в паре доллар/рубль может стать уровень 77 руб., однако по мере приближения налогового периода рубль может восстановить часть позиций.