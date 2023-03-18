Курс доллара. Прогноз на 20–24 марта

За минувшую неделю доллар США заметно укрепил позиции на российском рынке. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс доллара закрылся на отметке 77,06 руб./$, что почти на 1 руб. выше значений закрытия предшествующей недели. Отчасти это объясняется динамикой мирового валютного рынка, но курс рубля находится под давлением и внутренних факторов: уменьшения экспортной выручки, поступающей в страну.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|77.00
|«БКС Мир инвестиций»
|75.50-77.50
|Банк Зенит
|76.50
|Банк Русский Стандарт
|76.50-78.00
|Экспобанк
|75.50-78.00
|Консенсус-прогноз *
|76.80
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Определенную поддержку национальной валюте должны оказать продажи валютной выручки экспортерами
До конца следующей недели мы ожидаем торги в диапазоне 75,5−78 руб./$. Рубль ускорил свое снижение в пятницу. Причиной могло стать завершение сроков обращения производных финансовых инструментов как на российском, так и на зарубежном рынке. С начала следующей недели определенную поддержку национальной валюте должны оказать продажи валютной выручки экспортерами в рамках подготовки компаний к уплате налогов. Также поддержкой для национальной валюты должны стать новости по рекомендациям по дивидендам от российских «голубых фишек». Дивиденды выше ожиданий участников рынка, поэтому часть может переложится в рублевые активы из валютных. Из важных событий до конца недели выделяем решение ФРС США по долларовой ставке. Участники рынка ожидают ее повышения на 25 б. п., до 5%. Если регулятор покажет жесткую риторику, то на рынках состоится очередной risk-off, что окажет давление на все локальные валюты, в том числе и на рубль.
Геополитическая обстановка и риторика мировых лидеров по-прежнему один из решающих
В качестве поддержки рубля могут выступить налоговые выплаты на предстоящей неделе. Пятничное решение российского регулятора оставить ключевую ставку неизменной не вызовет резких колебаний на финансовом рынке, поскольку было ожидаемо его участниками. При этом ужесточение ДКП на ближайших заседаниях может положительно сказаться на курсе российской валюты. Вновь в центре внимания перспективы цифрового рубля в России и грядущий запуск пилотных проектов с ним. При этом не в пользу евро заявления о том, что инфляция в еврозоне все еще остается высокой. И как результат, повышение всех трех ключевых процентных ставок Европейским центральным банком на 50 базисных пунктов. Геополитическая обстановка и риторика мировых лидеров по-прежнему один из решающих экономических факторов на сегодняшний день.
Смягчить негатив от внешнерыночных и геополитических коллизий может приближение налогового периода
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 75,5–77,5. Глобальный аппетит к риску остается под сильным давлением опасений того, что проблемы банков в США перерастут в масштабный финансовый кризис. На том фоне котировки Brent сползают все ниже. Вкупе с планами G7 продолжить снижение потолка цен на российскую нефть это формирует не самый благоприятный расклад для российской валюты. Смягчить негатив от внешнерыночных и геополитических коллизий может приближение налогового периода, который по объему платежей может на 60–70% превысить февральские показатели.
Ближайшей целью в паре доллар/рубль может стать уровень 77 руб.
Попытка рубля укрепиться на фоне глобальной слабости доллара не увенчалась успехом. Российская валюта теряет позиции, поскольку поддержка со стороны фундаментальных факторов, таких как приток экспортной выручки и операции с капиталом, снижается. Итоги заседания ЦБ РФ для внутреннего валютного рынка выглядят нейтрально, поскольку они соответствуют средним рыночным ожиданиям и не предполагают каких-либо существенных движений ключевой ставки. Ближайшей целью в паре доллар/рубль может стать уровень 77 руб., однако по мере приближения налогового периода рубль может восстановить часть позиций.
В центре внимания будет заседание ФРС в среду
Доллар в пятницу дорожает, вплотную приблизившись к отметке 77 руб. Волатильность на валютном рынке во второй половине недели усилилась. Ключевое давление на позиции рубля оказывала коррекция нефтяных котировок на глобальных рынках ввиду снижения аппетита к риску из-за растущей вероятности финансового кризиса в США. На следующей неделе пара доллар/рубль вернется в диапазон 74–76 руб. Ключевыми факторами поддержки рублю выступят активизация экспортеров в преддверии приближающихся налоговых выплат, а также восстановление нефтяных котировок, которые на текущий момент заметно перепроданы. В центре внимания будет заседание ФРС в среду, по итогам которого вполне вероятен рост аппетита к риску, а соответственно, интереса к валютам развивающихся стран.