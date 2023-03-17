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В Пермском университете эвакуировали людей из корпуса химического факультета

В химическом корпусе Пермского госуниверститета сработала пожарная сигнализация, сообщили «Ъ-Прикамье» очевидцы. Все люди из здания были эвакуированы, на место выехали пожарные и оперативно прибыли к месту вызова.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

По данным «Ъ-Прикамье», сигнал о происшествии был передан программным комплексом «Стрелец-Мониторинг» в 15 часов 34 минуты. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в ГУ МЧС по Пермскому краю, предварительно установлено, что в одной из лабораторий проводились химические опыты, в результате которых произошло образование пара. В университете объявлен отбой пожарной тревоги.

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