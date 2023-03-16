Мать умершего в Сочи новорожденного отправлена под домашний арест

Суд в Сочи удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в смерти своего новорожденного ребенка, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, сообщили объединенная пресс-служба судов Краснодарского края и краевое следственное управление СК РФ.

По данным «Ъ-Юг», фигуранткой дела является Оксана Миронова, которая вместе со своим сожителем Максимом Лютым живет на съемной квартире в Лазаревском районе Сочи. Житель Петербурга Максим Лютый позиционирует себя в качестве тренера личностного роста, пропагандирует нетрадиционные системы питания, от употребления сырых продуктов до питания энергией солнца. Его сожительница Оксана Миронова родила ребенка в домашних условиях, не обращаясь к врачам. Новорожденный не был зарегистрирован в ЗАГСе и не стоял на учете в детской поликлинике, поэтому его ни разу не осматривал врач. В начале марта состояние здоровья ребенка ухудшилось, он перестал принимать пищу, а 8 марта мальчик скончался.

Анна Перова, Краснодар