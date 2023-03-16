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В Магнитогорске передали в суд дело москвича, обманувшего компании на 95 млн рублей

Прокуратура направила в Ленинский районный суд Магнитогорска уголовное дело жителя Москвы, обвиняемого в мошенничестве на сумму 95 млн руб. Фигуранту вменяют семь преступных эпизодов, сообщают в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что 49-летний житель столицы, будучи учредителем одной из компаний Магнитогорска, заключал с другими организациями договоры и намеренно их не исполнял. Он заключал контракты на поставку и приобретение металлопродукции. При этом он либо не оплачивал заказы, либо не передавал покупателям товар после получения полной предоплаты. От действий предпринимателя пострадали шесть компаний из Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Московской областей. Ущерб превысил 95 млн руб.

На время следствия фигурант содержался под стражей. По ходатайству следователя суд арестовал его денежные средства.

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