В Курганской области объем средств на эскроу-счетах сократился на 18%

По итогам 2022 года объем остатков средства на эскроу-счетах жителей Курганской области составил 4 млрд руб., что на 18% меньше, чем годом ранее. Сокращение связано с активным завершением строительных проектов в конце года, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Всего по итогам прошлого года в Курганской области было зарегистрировано 1,4 тыс. счетов эскроу, средний размер которых составил 2,6 млн руб. Сокращение остатков средств в конце 2022 года впервые зафиксировали в целом по России. В Уральском федеральном округе это произошло также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Но в Курганской области тенденция проявилась особенно ярков, отмечают в ЦБ.

В целом по УрФО в 2022 году количество счетов увеличилось на 6%, до 60 тыс., а объем средств на них вырос на треть и достиг 235 млрд руб. Средний размер счета увеличился на 20%, до 3,8 млн руб., что вызвано ростом цен на жилье во всех регионах округа.

Наибольший прирост остатков средства на экроу-счетах – более чем на треть, до 107 млрд руб. – зафиксирован в Свердловской области. Также здесь открыто больше всего счетов – 26 тыс. На втором месте Тюменская область – 92 млрд руб. (25 тыс. счетов). Затем идут Челябинская область – 17 млрд (5 тыс.), ХМАО – 14 млрд (3 тыс.).