«Казаньоргсинтез» сократил сбросы в Волгу на 1 млн кубометров

Один из крупнейших производителей полиэтилена «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) в 2022 году снизил объем сбросов в Волгу более чем на 1 млн куб. м. Об этом сказал мэр Казани Ильсур Метшин, посетивший завод в среду.

Он отметил, что сокращение промышленных стоков произошло на фоне увеличения объемов производства предприятия.

Ильсур Метшин связал деятельность компании по снижению влияния на окружающую среду со сменой собственников и руководства предприятия. «Это новая политика нового руководства, новых акционеров, что очень радует меня как мэра»,— цитирует его пресс-служба СИБУРа.

«Наше производство находится в черте Казани, мы выстраиваем с городом и жителями столицы конструктивные добрососедские отношения»,— сказал в ответ Айрат Сафин, генеральный директор «Казаньоргсинтеза».

С сентября прошлого года предприятие внедрило промышленный туризм с целью «развенчать мифы и слухи» о собственной экологической опасности. К настоящему времени, по словам господина Сафина, завод посетили более 1 тыс. туристов.

Как писал «Ъ-Казань», осенью 2021 года СИБУР получил контроль над «Казаньоргсинтезом» через покупку АО «ТАИФ», владевшего этим активом. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сейчас холдинг владеет 53,93% акций «Казаньоргсинтеза» через свое казанское ООО «Управление активами».

Айрат Сафин возглавил «Казаньоргсинтез» в июне 2022 года.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"