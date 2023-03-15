Параллельный импорт разогнал предложение

В Челябинске по итогам двух месяцев 2023 года отмечают рост числа объявлений о продаже ввезенных из-за границы подержанных автомобилей — в 2,6 раза к тому же периоду прошлого года. Спрос на такие машины увеличился на 19%, подсчитали в «Авито Авто». В целом по России число таких объявлений выросло в 3,3 раза. Эксперты видят причину роста количества предложений о продаже ввезенных автомобилей в налаживании схем параллельного импорта и сохраняющемся интересе граждан к ушедшим из страны брендам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чаще всего под заказ предлагают привезти автомобили Toyota, Honda, Nissan, Kia и BMW

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Чаще всего под заказ предлагают привезти автомобили Toyota, Honda, Nissan, Kia и BMW

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В январе–феврале в Челябинской области число объявлений о продаже ввезенных из-за границы автомобилей выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России показатель увеличился в 3,3 раза, сообщает «Авито Авто». Спрос на такие автомобили за год в Челябинске увеличился на 19%, в РФ — более чем в два раза.

Средняя цена автомобиля из-за границы в Челябинске в январе–феврале составила 1,38 млн руб. Чаще всего предлагают привезти под заказ машины таких марок, как Toyota, Honda, Nissan, Kia и BMW. Самой популярной моделью для продажи стала Honda Freed со средней ценой 1,1 млн руб. и долей в структуре предложения 5,7% в сегменте. Следом идет Toyota Corolla Fielder (1,18 млн руб.), присутствие которой оценивают в 3,9%. В топ-5 в сегменте вошли Nissan Note (1,18 млн руб.), Toyota Alphard (1,67 млн руб.) и Toyota Isis — доля каждой модели в сегменте составляет 3,2%.

В целом по России количество объявлений о продаже автомобилей из-за границы в январе–феврале увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года в 3,3 раза. Спрос на такие машины показал более чем двукратный рост. Чаще всего под заказ из-за рубежа предлагают автомобили брендов Toyota, Honda, Kia, Hyundai и Nissan. Годом ранее в список лидеров сегмента вместо Kia и Hyundai входили Mitsubishi и Renault. Больше всего объявлений о продаже автомобилей разместили на «Авито» в Москве (5,8%), Новосибирске (5,4%) и Красноярске (4,9%). В пятерку городов-лидеров также вошли Санкт-Петербург (2,5%) и Краснодар (1,6%).

Эксперты «Авито Авто» отмечают, что в начале этого года на рынке автомобилей с пробегом в РФ доля японских брендов (23%) впервые оказалась выше доли отечественных производителей (22,8%).

«Такое изменение структуры рынка стало возможным отчасти из-за роста ввоза автомобилей с пробегом из-за рубежа. Во многом в силу географических причин, в Россию чаще всего попадают автомобили с пробегом с японских аукционов. Часто это автомобили до трех лет с относительно небольшим пробегом — такие машины многие покупатели рассматривают как прямую альтернативу новым»,— отмечают эксперты «Авито Авто».

По мнению ведущего эксперта «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, рост числа объявлений о продаже ввезенных из-за границы автомобилей говорит о постепенном налаживании процесса их параллельного импорта и о желании потребителей приобретать машины ушедших из страны брендов.

«Интерес к ввезенным из-за границы автомобилям в ближайшие несколько месяцев в области сохранится, так как сохраняется интерес к автомобилям ушедших брендов, кроме того, такие автомобили необходимы для обслуживания имеющегося парка. Возможной новой тенденцией станет развитие торговли автомобилями между регионами страны, когда жители области начнут покупать некоторые марки в других субъектах. Когда в одних регионах какие-то модели менее востребованы, чем в других, и наоборот, такая межрегиональная торговля может получить распространение»,— комментирует Дмитрий Баранов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов связывает рост числа объявлений о продаже ввезенных из-за рубежа автомобилей с тем, что автодилеры стали завозить их из других стран по параллельному импорту.

«Интерес к иностранным автомобилям остался на прежнем уровне, просто теперь их не производят в РФ и приходится завозить из-за границы. При этом отмечу, что уже во втором полугодии 2022 года на вторичном рынке автомобилей начал наблюдаться дефицит, который постепенно возрастает. Уже в прошлом году из-за резкого скачка цен на новые машины в среднем на 30% интерес потребителей стал смещаться в сторону подержанных»,— отмечает Владимир Чернов. По его мнению, интерес к ввезенным из других стран автомобилям сохранится на протяжении этого года. «Европейские, японские и американские автомобили считаются лучшими в мире, и для большинства российских покупателей это играет первостепенное значение. А пока в РФ их не производят, будет сохраняться интерес к ввезенным»,— считает Владимир Чернов.

Президент Ассоциации челябинских автомобильных дилеров Александр Рулевский отмечает, что сегодня дефицита автомобилей на вторичном рынке региона нет, а востребованные модели автомобилей ввозят по параллельному импорту.

«Параллельный импорт будет развиваться семимильными шагами до тех пор, пока он будет востребован и большая часть потребителей не переключится с того, что было, на то, что есть сегодня. Если раньше у нас на рынке было около 45 марок автомобилей, то сейчас осталось 12–14. Часто те, кто хотят приобрести более свежие зарубежные иномарки, вынуждены приобретать ввезенные по параллельному импорту машины»,— поясняет Александр Рулевский.

Весной 2022 года несколько автопроизводителей, среди которых General Motors, Jaguar Land Rover, BMW, Renault и Volkswagen объявили о приостановке работы своих заводов в России и прекращении поставок из-за военной операции на Украине. Ввели простой на производствах VW, Skoda, Hyundai, Kia, Citroen, Mitsubishi, Ford и Mazda. Из-за приостановки поставок дилеры Челябинской области столкнулись с дефицитом новых машин.

Михаил Бычков