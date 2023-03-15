Пермский край отправил заявку в ЦИК России на проведение электронного голосования на сентябрьских выборах

Пермский край подал в Центризбирком (ЦИК) РФ заявку на проведение у себя дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2023 года (10 сентября). Всего заявки подали 25 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Мы продолжаем развивать и совершенствовать применение на выборах дистанционного электронного голосования наряду с традиционным, и есть основания предполагать, что в этом году оно может стать самым масштабным по сравнению с предыдущими. Мы внимательно рассмотрим поступившие заявки, разберем все плюсы и минусы применения ДЭГ на той или иной территории. И только потом определим те субъекты, которые будут максимально готовы к проведению дистанционного электронного голосования»,— заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

В Пермском крае в единый день голосования пройдут довыборы депутата заксобрания по 17-му округу и ряд муниципальных кампаний, среди которых выборы дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского округов. В выборах в Прикамье смогут принять участие более 250 тыс. избирателей.

В крайизбиркоме подтвердили факт подачи заявки на дистанционное электронное голосование, добавив, что окончательное согласование проведения ДЭГ в регионе будет приниматься Центризбиркомом после анализа всех поступивших заявок. Дистанционное электронное голосование планируется применять повсеместно на предстоящих в следующем году выборах президента РФ. Как отметили в крайизбиркоме, возможность апробировать онлайн-голосование на выборах этого года в Пермском крае позволит более полно подготовиться к предстоящей избирательной кампании.