Чисто по-недружески

В судебном споре между обанк­ротившимся латышским PNB Banka и российскими компаниями, где банк требует вернуть право залога на здание пермской гостиницы Four Elements Hotel и участка под ним, наметился новый поворот. Прокуратура края выступила против удовлетворения требований кредитной организации. Надзорный орган, на основе данных Росфинмониторинга, полагает, что договор займа был фиктивен и имел целью исполнение PNB Banka требований латышских властей. Также прокуратура считает невозможным исполнение требований из-за указов президента, которыми ограничены валютные и имущественные сделки с организациями из недружественных стран. Эксперты полагают, что если сделки и заключались из-за претензий регулятора, то это не делает их автоматически фиктивными.



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В череде судебных споров PNB Banka с российскими и кипрскими компаниями находится с 2020 года. Тогда кредитная организация, бенефициаром которой был российский бизнесмен Григорий Гусельников, обратилась с заявлением о восстановлении права залога на здание отеля Four Elements Hotel и земельного участка под ним. Ответчиками по делу были признаны ООО «Отели Урала», ООО «УК „Аурум Инвест“» и ООО «Силвери». Также банк потребовал реализовать спорное имущество на торгах для погашения перед ним задолженности по договору займа от 26 апреля 2016 года с кипрской компанией Steropia Limited.

Как следует из материалов судебных дел, гостиница и земельный участок фигурируют в качестве залогового имущества в двух кредитных договорах. Первый, на сумму около 700 тыс. евро, был заключен 24 ноября 2014 года между PNB Banka с ООО «Отели Урала» и поручителем Алексеем Пыхтеевым. Спорное имущество банк получил в качестве залога по договору. Затем кредитная организация передала право требования кипрской Blomstrend Limited, которая стала также залогодержателем здания и участка. После эта компания уступила права по нему кипрской Steropia Limited. 26 апреля 2016 года банк и Steropia заключили договор займа на сумму более 7 млн евро под залог гостиницы и земельного участка.

В 2020 году стороны прекратили залог на имущество по договору от 2014 года на основании соглашения об отступном. Тогда же ООО «Отели Урала» передало гостиницу и участок в уставный капитал ООО «Силвери». Общество передало права на это имущество ЗПИФ «Палладий», в управление УК «Аурум Инвестмент».

В итоге администратор неплатежеспособности PNB Banka, который к тому времени был признан банкротом, направил в суд иски о признании права залога на имущество, а также незаконности соглашения, по которому «Силвери» передало его в ЗПИФ. Представители ответчиков с требованиями не согласны, настаивая на том, что сделка была фиктивна и была направлена на удовлетворение требований властей Латвии из-за наличия в банке средств российского происхождения.

В феврале этого года третьим лицом к участию в деле была привлечена прокуратура Пермского края. На судебном заседании 13 марта представитель «Отелей Урала» заявила, что надзорный орган считает иск латвийского банка не подлежащим удовлетворению. Как выяснил «Ъ-Прикамье», прокуратура согласна с позицией ответчиков и Росфинмониторинга, что сделка по предоставлению займа была фиктивной. По данным этой службы, незадолго до получения прав требования по договору от 2014 года Blomstrend Limited стала единственным учредителем займополучателя ООО «Отели Урала». Также Росфинмониторинг выяснил, что цена договора цессии, по которому Blomstrend уступила требования Steropia Limited, составила 7,684 млн евро. При этом договор займа между PNB Banka и Steropia Limited носил целевой характер и был заключен для финансирования сделки по приобретению прав требования к ООО «Отели Урала». Steropia Limited и Blomstrend Limited могли быть аффилированы одним и тем же лицам.

В Росфинмониторинге полагают, что после Blomstrend мог вернуть PNB Banka полученные 7,684 млн. Таким образом, изначально сделка 2014 года между кредитным учреждением и ООО «Отели Урала» не имела экономической целесообразности, а была заключена с целью избежать ответственности банка перед латышскими властями.

Кроме того, прокуратура считает, что передача имущества в пользу PNB Banka и перевод ему денег стали невозможны после издания указов президента №79 от 28 февраля и №81 от 1 марта прошлого года. Указанными документами установлен резидентам РФ запрет на передачу иностранной валюты компаниям из недружественных государств. Также с ними запрещены сделки, по результатам которых у нерезидентов возникают права на недвижимое имущество на территории России.

Отметим, что ранее арбитражный суд Свердловской области признал фиктивной схему с кредитованием ANB Bank юридических лиц под залог здания отеля Four Elements Hotel в Екатеринбурге, которое апелляция оставила без изменений. Но в декабре прошлого года кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение в первую.

Старший партнер «Интеллект С» Роман Речкин отмечает, что если даже первоначальный договор займа и был заключен в целях исключения претензий латвийского регулятора, то, с учетом всех действий и поведения сторон, автоматически ничтожным он не является. По словам господина Речкина, в экономических спорах с участием нерезидентов их российские оппоненты достаточно часто ссылаются на указы президента об ограничении сделок и операций для лиц из «недружественных стран». «Но часто и суды подходят к этим доводам критически,— рассказывает эксперт,— это, во-первых, связано с тем, что частные лица не отвечают за действия государств по введению санкций. Во-вторых, „антисанкционные ограничения“ введены только после 24 февраля 2022 года, а сделки заключены гораздо раньше».

Дмитрий Астахов