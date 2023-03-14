Избиение в метро осудили как покушение

Измайловский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу об избиении в столичном метро. 4 октября 2021 года в вагоне метро трое мужчин из Дагестана сначала приставали к девушке, затем жестоко избили заступившегося за нее молодого человека и, наконец, угрожали задерживавшим их полицейским и оскорбляли их. В итоге они получили от восьми с половиной до двенадцати лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавший Роман Ковалев

Фото: Соцсети Романа Ковалева Пострадавший Роман Ковалев

Фото: Соцсети Романа Ковалева

В Измайловском суде столицы завершился процесс по делу Магамали Ханмагомедова, Ибрагима Мусалаева и Гасана Залибекова. Они были признаны виновными в покушении на убийство, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (ст. 30 и п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, Ханмагомедову инкриминировали также угрозу применения насилия к представителям власти и оскорбление их (ст. 318 и ст. 319 УК РФ), а Мусалаеву — угрозу убийством и угрозу применения насилия к представителям власти (ст. 119 и ст. 318 УК РФ). В итоге Залибекову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев колонии строгого режима, Мусалаеву — одиннадцать лет строгого режима, Ханмагомедову — двенадцать лет строгого режима. Всем им также назначено ограничение свободы на год.

Инцидент, инициаторами которого стали осужденные уроженцы Дагестана, произошел 4 октября 2021 года. В вагоне поезда столичного метро, следовавшего от станции «Измайловская» к станции «Первомайская», трое молодых людей начали приставать к девушке. Когда же за нее вступился ехавший в этом вагоне 25-летний Роман Ковалев, двое из злоумышленников набросились на него и начали избивать.

Позже в сети появились видеозаписи, на которых было видно, что потерпевшему наносились удары по голове руками, а когда он упал,— и ногами. Залибеков же не подпускал пассажиров, которые пытались помочь пострадавшему.

Одна из находившихся в вагоне женщин по связи с машинистом вызвала наряд полиции. Нападавшие попытались скрыться, при этом они угрожали убийством очевидицам преступления.

Когда же полицейские остановили фигурантов дела, те стали угрожать и правоохранителям, а один из них попытался распылить перцовый баллончик.

В середине октября Черемушкинский суд столицы арестовал всех троих фигурантов. Сначала их действия были квалифицированы как хулиганство, однако затем всем предъявили обвинение в покушении на убийство.

Пострадавший Роман Ковалев был госпитализирован с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. Позже по поручению мэра столицы Сергея Собянина он был поощрен руководством метрополитена на сумму 2 млн руб. А председатель СКР Александр Бастрыкин наградил его ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Александр Александров