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Город расселяет очереди на субсидии

В этом году коммунальных квартир станет меньше на тысячу

Администрация Петербурга намерена до 2025 года решить проблему очереди на участие в программе по расселению коммунальных квартир. На конец 2022 года в списках на расселение значилось две с половиной тысячи семей. В этом году поддержку окажут гражданам квартир, которые попали в перечень на расселение до 5 ноября 2020 года,— это более полутора тысяч семей. В последующие годы планируется расселять в тот же год, когда подается заявление.

Социальные выплаты на переселение в собственное жилье получат 1574 семей или почти 3 тыс. человек

Социальные выплаты на переселение в собственное жилье получат 1574 семей или почти 3 тыс. человек

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Социальные выплаты на переселение в собственное жилье получат 1574 семей или почти 3 тыс. человек

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В 2023 году субсидию на улучшение жилищных условий в связи с расселением коммуналок получат 1574 семьи — почти 3000 человек. Таким образом удастся расселить 1035 коммунальных квартир. На эти цели из бюджета города выделено 3,9 млрд рублей. В этом году поддержку окажут гражданам квартир, которые попали в перечень на расселение до 5 ноября 2020 года. Размер соцвыплаты в первом квартале 2023 года на каждого члена семьи составит 1,19 млн рублей, для одиноко проживающих — 2,18 млн рублей. За январь — февраль 124 семьи уже получили жилищные свидетельства о праве на соцвыплату для расселения коммунальных квартир, говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

«На конец 2022 года в перечне на расселение стояло 2500 семей. В этом году расселят 1500 тыс. семей. Еще 1000 семей останется на следующий год. Плюс прибавятся те, кого внесут в перечень до конца текущего года. Наша задача — до начала 2025 года устранить все долги перед семьями, которые захотят расселяться. Дальше мы будем действовать год в год: то есть если обратятся в 2025 году, то до конца года они получат соцвыплату»,— прокомментировали в пресс-службе Жилищного комитета.

Бюджет на реализацию программы расселения этого года соответствует 2022 году — и тогда, и сейчас выделено по 3,9 млрд рублей. Однако в 2024 году, согласно городскому закону о бюджете, выделено по 1,8 млрд рублей. В 2025 году — немногим больше — 1,87 млрд рублей. «Финансирование рассчитывается исходя из количества человек, которые подали заявки. Нельзя запросить денежных средств больше, чем людей в перечне на расселение. Если будет необходимость, мы будем увеличивать финансирование программы»,— отметили в пресс-службе.

Программа «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» действует с 2008 года. За 15 лет расселено более 53 тыс. коммуналок — улучшены жилищные условия 125 тыс. семей. Рассчитывать на льготы могут жители города, которые прожили в квартире не менее десяти лет; семьи, чей общий доход не превышает двух прожиточных минимумов. При этом площадь собственного жилья не превышает 15 кв. м на человека. Сумма субсидий зависит от собственных нужд: учитываются условия жизни, наличие семьи и детей, инвалидности или льгот. В 2021 году расселили 441 семью, в 2022 — 1510. Всего, по данным правительства, на сегодняшний момент в Петербурге около 62 тыс. коммунальных квартир. В них проживают более 200 тыс. семей.

Основной проблемой расселения, по мнению управляющего партнера Rusland SP Андрея Бойкова, является нехватка субсидии для покупки альтернативной жилой площади с учетом текущего уровня цен. «Кроме того, частные инвесторы часто сталкиваются с тем, что не получается договориться со всеми собственниками, хотя условия выкупа предлагаются более привлекательные, нежели у государства. Например, в пятикомнатной коммуналке с четырьмя собственниками удается договориться, а один не хочет переезжать или попросит за это столько денег, что проект становится нерентабельным»,— комментирует господин Бойков.

Надежда Ярмула

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