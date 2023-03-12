Главные анонсы 13–19 марта

13 марта, понедельник

В Женеве пройдут консультации по тематике зерновой сделки (заключена ООН, РФ, Украиной и Турцией в июле 2022 года) с участием представителей России и ООН.

В Москве ожидается встреча представителей партий ЛДПР и «Новые люди» с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства в Госдуме.

В Калифорнии президент США Джо Байден проведет переговоры с премьер-министрами Австралии и Великобритании по вопросам трехстороннего альянса в сфере безопасности (AUKUS).

14 марта, вторник

В Москве состоится открытие учредительного конгресса Международного движения русофилов, в котором примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Нью-Дели начнется деловая миссия российских компаний—экспортеров продовольствия, которые предложат свою продукцию в Индии.

В Германии Федеральный административный суд примет решение по иску компании «Роснефть», которая оспаривает передачу ее германских активов под внешнее управление.

15 марта, среда

В Москве ожидается встреча представителей партии КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства в Госдуме.

В Московской области в КВЦ «Патриот» пройдет брифинг для представителей дипкорпуса иностранных государств по организации и проведению совместных международных мероприятий.

16 марта, четверг

В Москве состоится ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. Ожидается участие президента РФ Владимира Путина.

В Москве состоится встреча фракции «Единая Россия» в Госдуме с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В Брюсселе пройдет конференция ЕС по сбору средств для пострадавших в результате землетрясений в Турции и Сирии.

Пройдут выборы президента Международной федерации футбола (FIFA).

17 марта, пятница

В Москве пройдет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. По его результатам состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

18 марта, суббота

Истекает срок действия зерновой сделки.

Япония ожидает визит делегации правительства Германии во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

19 марта, воскресенье

В Москве начнется II Международная парламентская конференция «Россия—Африка».

В Черногории пройдут президентские выборы.