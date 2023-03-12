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Коммерсантъ FM
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Фильм о Мэрилин Монро, Джаред Лето и Том Хэнкс получили «Золотую малину»

Байопик о Мэрилин Монро «Блондинка» стала лауреатом премии «Золотая малина» как худший фильм 2022 года. Она также получила награду за худший сценарий. Среди других лауреатов — актеры Джаред Лето и Том Хэнкс. Премию за худшую женскую роль «Золотая малина» присудила сама себе за добавление в список номинантов несовершеннолетней актрисы.

Лауреаты «Золотой малины» 2022 года:

  • «Блондинка» — худший фильм, худший сценарий;
  • Джаред Лето — худший актер («Морбиус»);
  • Адриа Архона — худшая актриса второго плана («Морбиус»);
  • Том Хэнкс — худший актер второго плана («Элвис»);
  • «Хэнкс и его обтянутое латексом лицо» — худший кинодуэт («Элвисе»);
  • рэперы Machine Gun Kelly и Mod Sun — худшие режиссеры («Доброго траура»);
  • «Пиноккио» — худший ремейк, пародия или сиквел.

Как говорится в пресс-релизе премии, «Блондинка» Эндрю Доминика является «пошлым женоненавистническим» фильмом. «Названный создателями "байопиком, который не является байопиком" он (фильм.— "Ъ") "исследует" эксплуатацию Мэрилин Монро... продолжая эксплуатировать ее посмертно»,— говорится в сообщении премии.

«Золотую малину» за 2021 год как худший фильм года получил мюзикл о принцессе Диане «Диана: мюзикл». Фильм также получил награду еще по четырем номинациям. И «Блондинка», и «Диана: мюзикл» вышли на платформе Netflix.

О премии 2022 года — в материале «Ъ» «Ягодки будут впереди».

Леонид Уварчев

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