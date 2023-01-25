Ягодки будут впереди

Объявлен шорт-лист 43-й премии «Золотая малина», анти-«Оскара», присуждаемого группой анонимных энтузиастов за голливудские антидостижения года. Изучив список номинантов, Михаил Трофименков решил, что Голливуд получил по заслугам за варварское обращение с кинематографическими легендами и иконами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фильм о Мэрилин Монро «Блондинка» выдвинут на «Золотую малину» в восьми категориях, хотя исполнившая главную роль Ана де Армас может получить «Оскар»

Фото: Plan B Entertainment Фильм о Мэрилин Монро «Блондинка» выдвинут на «Золотую малину» в восьми категориях, хотя исполнившая главную роль Ана де Армас может получить «Оскар»

Фото: Plan B Entertainment

Самое позорное первое место занимает байопик Эндрю Доминика «Блондинка» о Мэрилин Монро. Аж восемь номинаций: худший фильм, худший режиссер, два худших актера второго плана, худший сценарий, худший ремейк, сиквел или рип-офф и две худшие экранные пары. Пощадили разве что Ану де Армас, порой с поразительным сходством изображавшую Монро и выдвинутую за это, наоборот, на «Оскар».

Нет, конечно, никакую не Монро, а именно что — название суть предупреждение — блондинку из анекдота. Формально изощренный фильм — образцовый пример того, что в 1970-х годах называли сексплуатацией. Это когда под видом, как у Доминика, гневного вопля в защиту женского достоинства зрителям подсовывают натуральную порнографию в плохом смысле слова. В стародавние времена такой наворот ужасов, как в «Блондинке», именовали гран-гиньолем. Папа бросил семью Нормы Джин, безумная мама топила ее в ванной, первый продюсер на первом же деловом свидании отымел на столе. Один муж избивал. От другого случился выкидыш. Джон Кеннеди просто без лишних слов похитил и изнасиловал: еще один аборт.

За роль еще одного легендарного персонажа номинации в категории «Худший актер второго плана» удостоился сам Том Хэнкс. В «Элвисе» База Лурмана — фильм, между тем, выдвинут на «Оскар» в восьми категориях — он сыграл разбитого инсультом Тома Полковника Паркера, вспоминающего перед смертью о том, как открыл мальчишку с гитарой по имени Элвис Пресли. Номинаторы цинично упомянули его «латексное лицо и карикатурный акцент». Хэнкс вообще в этом сезоне настоящий именинник «Малины». Она грозит ему еще и за роль Джепетто — говоря по-нашему, папы Карло — в «Пиноккио» Роберта Земекиса, еще одном претенденте на звание худшего фильма года, фигурирующем в общей сложности в шести номинациях.

Студия Диснея уже не первый год с маниакальным упорством перерабатывает свои хиты былых лет. Теперь вот пришла очередь классического «Пиноккио» 1940 года. Потратив семь лет на производство и сменив несколько режиссеров фильма, студия в итоге выдала холодную и бессмысленную, почти покадровую реконструкцию старого шедевра с помощью новейших технологий.

Всего три номинации, включая «Худший фильм», достались конкуренту «Пиноккио» — фильму Шона Макнамары «Русалка и дочь короля». Бредовая фэнтези о «короле-солнце» Людовике XIV, потребовавшем от придворных сердца русалки, гарантирующего монарху вечную жизнь, должен был выйти на экраны аж в 2015-м, а работа над ним, мутная, как добывание сердца, шла с 1999-го.

Тема вечной жизни в минувшем году как-то странно заботила Голливуд. В пяти номинациях фигурирует марвеловский комикс Даниэля Эспиносы «Морбиус», где два супергероя, взыскуя лекарства от болезни крови, стали натуральными вампирами. Джаред Лето, он же доктор Морбиус, среди претендентов на худшую мужскую роль. В отменной компании с Сильвестром Сталлоне, раскатывающем на бронированном мусоровозе и порой буквально раскаляющемся до такой степени, что его приходится тушить водой из шланга, в роли еще одного супергероя в фильме Джулиуса Эйвери «Самаритянин».

Ну и, наконец, в семи номинациях засветился фильм «Доброго траура» о душевных метаниях молодой кинозвезды. Герой должен выбирать между сенсационной ролью и решением интимных проблем. Самое яркое, чем запоминается фильм,— это имя одного (совместно с Мод Сун) из режиссеров. Рэпер Колсон Бейкер фигурирует в титрах как «Келли Пулеметчик» — так звали легендарного американского отморозка-налетчика 1930-х годов.

Имена несчастливцев, завоевавших ценой титанических усилий свои «Малины», станут известны 11 марта, накануне вручения «Оскаров».