Adidas ожидает первых годовых убытков за последние 30 лет

Германский производитель спортивной одежды и обуви Adidas по итогам четвертого квартала 2022 года понес операционные убытки в размере €724 млн, чистый убыток составил €513 млн, валовая рентабельность снизилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 39,1%.

Выручка Adidas в четвертом квартале упала на 1%. В конце октября Adidas разорвал партнерство с брендом Yeezy, в коллаборации с которым выпускались кроссовки, а также модная спортивная одежда. Бренд, созданный американским рэпером Канье Уэстом, теперь известным как Йе, был разорван Adidas после ряда антисемитских заявлений музыканта, широко разошедшихся в СМИ и соцсетях. На линейку продукции Yeezy приходилось, по оценкам аналитиков, до 15% чистой прибыли Adidas.

После разрыва контракта у компании остались нераспроданные запасы продукции Yeezy. Сейчас Adidas подыскивает варианты замены этой линейки товаров и пытается избавиться от уже находящихся на складах запасов товара. Генеральный директор Adidas Бьерн Гульден, как сообщает Bloomberg, наотрез отказался уничтожать товар, проводить его ребрендинг или передавать его бесплатно Сирии и Турции. Наиболее перспективным, по его мнению, является вариант с продажей остающихся на складах кроссовок с последующей передачей полученных средств на благотворительные цели.

На падении показателей Adidas также сказалось 50-процентное снижение выручки от продаж в материковом Китае, вызванное ростом издержек производства и перевозки.

Компания предупредила, что по итогам 2023 года она ожидает операционных убытков в размере €700 млн, сумма которых включит списание запасов коллекций Yeezy на €500 млн. И это будут первые годовые убытки Adidas за последние более чем 30 лет.

Алена Миклашевская