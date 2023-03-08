Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Adidas ожидает первых годовых убытков за последние 30 лет

Германский производитель спортивной одежды и обуви Adidas по итогам четвертого квартала 2022 года понес операционные убытки в размере €724 млн, чистый убыток составил €513 млн, валовая рентабельность снизилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 39,1%.

Выручка Adidas в четвертом квартале упала на 1%. В конце октября Adidas разорвал партнерство с брендом Yeezy, в коллаборации с которым выпускались кроссовки, а также модная спортивная одежда. Бренд, созданный американским рэпером Канье Уэстом, теперь известным как Йе, был разорван Adidas после ряда антисемитских заявлений музыканта, широко разошедшихся в СМИ и соцсетях. На линейку продукции Yeezy приходилось, по оценкам аналитиков, до 15% чистой прибыли Adidas.

После разрыва контракта у компании остались нераспроданные запасы продукции Yeezy. Сейчас Adidas подыскивает варианты замены этой линейки товаров и пытается избавиться от уже находящихся на складах запасов товара. Генеральный директор Adidas Бьерн Гульден, как сообщает Bloomberg, наотрез отказался уничтожать товар, проводить его ребрендинг или передавать его бесплатно Сирии и Турции. Наиболее перспективным, по его мнению, является вариант с продажей остающихся на складах кроссовок с последующей передачей полученных средств на благотворительные цели.

На падении показателей Adidas также сказалось 50-процентное снижение выручки от продаж в материковом Китае, вызванное ростом издержек производства и перевозки.

Компания предупредила, что по итогам 2023 года она ожидает операционных убытков в размере €700 млн, сумма которых включит списание запасов коллекций Yeezy на €500 млн. И это будут первые годовые убытки Adidas за последние более чем 30 лет.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...