В здании ГУ МВД по Москве на Петровке произошел пожар

На третьем этаже в одном из зданий ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 произошел пожар, стало известно «Ъ». По предварительным данным, в ходе ремонтных работ загорелись стройматериалы.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, из здания эвакуировались пять человек. Сообщений о пострадавших не поступало.

По данным «Ъ», здание, в котором произошел пожар, находится на реконструкции, пожар произошел в ходе ремонтных работ из-за нарушений техники безопасности. Из-за того, что это здания комплекса стоят рядом друг с другом и связаны переходами, была вероятность распространения пожара, ему был присвоен повышенный номер сложности. По информации на 19:15, пожар был потушен.