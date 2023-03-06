Жителя Крыма оштрафовали за футболку, дискредитирующую военных

Жителю Крыма назначили штраф в размере 35 тыс. руб. за футболку с изображением, дискредитирующим вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, 26-летний житель Нижнегорского района опубликовал фотографию, на которой он был в футболке с оскорбительным рисунком.

По результатам проверки и дальнейшего процессуального рассмотрения материалов дела жителя Крыма признали виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию военных (ст. 280.3 УК РФ).

Анастасия Донскова

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