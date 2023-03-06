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Коммерсантъ FM
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На парламентских выборах в Эстонии победила «Партия реформ» премьера Каллас

После подсчета 100% голосов, поданных на выборах в Рийгикогу (парламент Эстонии), 31,2% получила «Партия реформ». Ее председателем является премьер-министр республики Кая Каллас.

«Партия реформ» по числу голосов практически в два раза опередила Консервативную народную партию Эстонии, занявшую второе место с 16,1% голосов. Далее следуют Центристская партия (15,3%), либеральная Eesti 200 (13,3%), Социал-демократическая партия (9,3%) и национал-консервативная Isamaa (8,2%). Остальные партии не смогли преодолеть 5%-ный порог.

«Партия реформ» получает 37 мандатов в Рийгикогу, что на 3 больше, чем по итогам выборов 2019 года. Консервативная партия получает 17 мандатов (на 2 меньше по сравнению с предыдущими выборами), центристы — 16 (на 10 мандатов меньше).

«Судя по этой картине, избиратели ждут, что "Партия реформ" возьмет на себя ведущую роль в правительстве, это можно сказать с полной уверенностью. Все остальное мы должны будем обсудить между собой. Завтра соберем правление и обсудим все возможные варианты»,— прокомментировала госпожа Каллас итоги выборов (цитата по Err.ee).

В состав Рийгикогу входит 101 депутат, парламентарии избираются на 4-летний срок. Рийгикогу избирает преиздента Эстонии и контролирует деятельность правительства страны.

Андрей Сапожников

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