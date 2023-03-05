На подмосковном коксогазовом заводе произошел взрыв

В цеху «Московского коксогазового завода» (АО «Москокс») в подмосковном городе Видное произошел взрыв. В здании начался пожар, площадь возгорания составляет 200 кв. метров. К 23:34 мск пожар был локализован.

«Городской округ Видное, Белокаменное шоссе, дом 13 (коксогазовый завод), хлопок в цеху. Горит… насосная колонна с бензолом. Открытое горение строения 20 на 10 метров высотой 20 метров»,— рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

Как пояснили в компании «Мечел», в которую входит предприятие, возгорание произошло на разделительной колонне в отделении улавливания. «Пожар локализован, пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет»,— сообщили «Интерфаксу» в компании.