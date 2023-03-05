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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 5 марта

МИД России планирует заключить безвизовые соглашения с рядом стран Азии, Африки и Северной Америки. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о значительном ухудшении состояния своего здоровья за полтора года, проведенных в заключении в Грузии. Он рассказал изданию Bild, что за это время похудел на 55 кг, получил повреждения головного мозга, начал часто терять сознание и стал полностью прикован к постели.

Власти Китая прогнозируют инфляцию в 2023 году на уровне около 3%. Руководство КНР также рассчитывает выпустить целевые облигации в объеме 3,8 трлн юаней.

Писательница Марианна Уильямсон объявила об участии в выборах президента США в 2024 году. В 2020-м ее президентская кампания обернулась провалом.

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждал российского президента Владимира Путина о тяжелых последствиях для России в том случае, если он решится на захват какой-либо страны. По мнению господина Трампа, Владимир Путин тогда ему «не поверил».

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Запад должен передать Украине боевые самолеты, если она в них нуждается. Премьер назвал поставки истребителей ВСУ «вопросом времени».

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