Премьер Латвии назвал отправку истребителей Украине вопросом времени

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Запад должен передать Украине боевые самолеты, если она в них нуждается. Премьер назвал поставки истребителей ВСУ «вопросом времени».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Поставка боевых самолетов — это всего лишь вопрос времени. Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители»,— сказал Кришьянис Кариньш в интервью Der Spiegel.

Он заверил, что Латвия передала бы Киеву танки и боевые самолеты, если бы они у нее были. «Они неоднократно доказывали, что быстро учатся работать с новой техникой»,— добавил премьер.

Господин Кариньш заверил, что европейские страны стремятся к миру. «Но единственный путь к миру лежит через победу Украины. И для этого ей нужно наше оружие»,— сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля попросил западных партнеров передать Киеву современные истребители. От поставок публично отказались Германия, Польша, Бельгия. Великобритания готова поставить самолеты только после завершения конфликта с Россией.

Поставок при определенных условиях не исключал президент Франции Эмманюэль Макрон. В США отправку истребителей считают вопросом отдаленной перспективы, поскольку Украина в них не нуждается.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян