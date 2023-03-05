Власти Китая прогнозируют инфляцию в 2023 году на уровне около 3%

На открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) был представлен план социально-экономического развития страны. В документе отмечается, что, как ожидают власти КНР, в 2023 году индекс потребительских цен в стране составит около 3%, а уровень безработицы — 5,5%.

В докладе также говорится о планах китайского руководства сохранить объем производства зерна в 2023 году на уровне выше 650 млн тонн в год.

«В 2023 году планируется выпустить целевые облигации местных правительств в объеме 3,8 трлн юаней, которые будут направлены на ускорение реализации наиболее важных проектов в рамках 14-й пятилетки»,— указано в документе, цитируемом ТАСС.

По итогам 2022 года индекс потребительских цен Китая составил 2%. На уровне в 3% целевой показатель инфляции был установлен китайскими властями в 2021 году.