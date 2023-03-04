Писательница Марианна Уильямсон объявила об участии в выборах президента США в 2024 году

Марианна Уильямсон, американская нью-эйдж писательница и коуч, объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в США в 2024 году. Это первое официальное выдвижение представителя Демократической партии для участия в предстоящих выборах.

«С сегодняшнего дня я являюсь кандидатом на пост президента Соединенных Штатов»,— сказала госпожа Уильямсон в ходе мероприятия в честь открытия ее предвыборной кампании в Вашингтоне (цитата по Associated Press).

Как передает CNN, писательница объяснила свое решение «отходом демократов от партии Франклина Рузвельта» и ростом экономической несправедливости в стране.

В 2020 году Марианна Уильямсон также планировала участвовать в президентских выборах в США, но завершила свою предвыборную кампанию в январе 2020 года (за 10 месяцев до выборов) из-за низкого рейтинга. Вчера о планах поучаствовать в праймериз Демократической партии также заявил Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.

Андрей Сапожников