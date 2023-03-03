Комитет Госдумы проработает запрет фото- и видеосъемки на школьных уроках

Комитет Госдумы по просвещению работает над законопроектом, который запретит фото- и видеосъемку на уроках. Съемка будет разрешена только в образовательных целях, для нее будет необходимо разрешение педагога и администрации школы. Об этом сообщила глава комитета Ольга Казакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Казакова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ольга Казакова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это, что о запрете фотосъемки... как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением»,— сказала госпожа Казакова на заседании комитета (цитата по «РИА Новости»).

Согласно действующему законодательству, фото- и видеосъемка в школах, в том числе во время уроков, не запрещена, так как школа считается общественным местом. В 2022 году Минпросвещения рекомендовало школьникам сдавать телефоны перед входом в школы или классы.

Олеся Павленко