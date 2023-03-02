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Коммерсантъ FM
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Депутаты Башкирии внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы услуг для призывников

Курултай Башкирии внес в Госдуму федеральный законопроект о запрете рекламы услуг, в том числе юридических, консультационных и медицинских, по содействию освобождению призывников от исполнения воинской обязанности. Изменения предлагается внести в ст. 7 ФЗ «О рекламе», где перечисляются объекты, реклама которых не допускается. На сайте Госдумы сообщается, что законопроект зарегистрирован.

В пояснительной записке отмечается, что защита Отечества является «долгом и обязанностью», за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы установлена уголовная ответственность. «Между тем в настоящее время информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке»,— сообщают авторы законопроекта.

За нарушение законодательства о рекламе предусмотрена административная ответственность. Штраф для физлиц составляет от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Подробнее об инициативе читайте в материале «Ъ» «Призывников оградят от юристов».

Влада Шипилова, Уфа

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