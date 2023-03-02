Десять вагонов с углем грузового состава сошли с рельсов на БАМе

В Амурской области произошел сход с рельсов десяти вагонов с углем, следовавших в составе грузового поезда, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, входит в АО РЖД) сегодня, 2 марта. Инцидент произошел на перегоне Мохортов—Штурм однопутного неэлектрифицированного участка Тында—Бамовская около 9:10 мск. Пострадавших нет.

В распространенном пресс-релизе сообщается, что движение поездов на участке приостановлено, на место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Тында. Причины выясняются.

Также ДВЖД предупреждает о возможных задержках четырех пассажирских поездов: №81 Тында—Благовещенск, №317 Благовещенск—Нижний Бестях, №325 Хабаровск—Нерюнгри и №326 Нерюнгри—Хабаровск.

Эрнест Филипповский, Хабаровск