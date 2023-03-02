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Коммерсантъ FM
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Приложения банков «Тинькофф», «Уралсиб» и «Зенит» пропали из AppStore

Приложения банков «Тинькофф», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» пропали из AppStore. Помимо банковского приложения у «Тинькоффа» в AppStore недоступны сервисы по инвестициям, ведению бизнеса, мобильной связи и бухгалтерии для ИП.

«Уже скачанные приложения будут работать как обычно. Вы можете переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции. Или делать все то же самое в личном кабинете на сайте "Тинькофф"»,— сообщили в Telegram-канале банка.

24 февраля США ввели новые санкции против России, в SDN-лист попали 11 российских банков, в том числе Московский кредитный банк, Металлинвестбанк, МТС-банк, «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит». 25 февраля в Евросоюзе объявили о десятом пакете ограничений. В санкционные списки ЕС включили Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф-банк.

26 февраля «Тинькофф Инвестиции» сообщили о приостановке торговли иностранными ценными бумагами и торгов клиентов на бирже в евро. 27 февраля на открытии торгов на Мосбирже расписки TCS Group (материнская структура Тинькофф-банка) в моменте упали на 12,77%. В «Тинькоффе» обещали, что санкции ЕС и США не повлияют на обслуживание клиентов.

В связи с санкциями банк «Зенит» рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте и обновить банковское приложение до последней версии. Банк «Приморье» приостановил прием SWIFT-переводов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Тинькофф Инвестиции" ищет обходные пути».

Олеся Павленко

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