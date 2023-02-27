Расписки TCS на Мосбирже дешевели более чем на 12%

На открытии торгов на Московской бирже стоимость расписок TCS Group (материнская структура Тинькофф-банка) снижалась на 12,77%, до 2305 руб. за бумагу. По состоянию на 10:17 расписки дешевеют на 6,72%, до 2465 руб.

Десятый пакет санкций Евросоюза, согласованный на прошлой неделе, затронет Тинькофф-банк. Вчера, 26 февраля, «Тинькофф Инвестиции» сообщили о приостановке торговли иностранными ценными бумагами и торгов клиентов на бирже в евро. С 27 февраля Мосбиржа приостановила торги паями 15 БПИФов под управлением «Тинькофф Капитала».

Подробнее о санкциях — в материале «Ъ» «Банкам закрыли форточку в Европу».