В комтрансе Петербурга обещают сократить интервал движения автобусов после закрытия «Ладожской» до минуты

Чиновники из комитета по транспорту Санкт-Петербурга рассказали, какими решениями будут минимизировать неудобства для пассажиров на время закрытия на ремонт станции «Ладожская». Со слов представителей ведомства, инфраструктурно в настоящее время все уже готово.

Зампредседателя комитета Ренат Ягудин отметил, что усилено порядка 50 транспортных средств на маршрутах наземного транспорта. За счет этого совокупный интервал на Заневском проспекте по всем автобусным маршрутам составит менее минуты. Решения по транспортной схеме на время закрытия «Ладожской» принимались на основе математического моделирования и загруженности ближайших станций метрополитена.

«Из районов Ржевка и Пороховые в основном ездят на трамвае «Чижик». Для этих жителей предусмотрели новый трамвайный маршрут № 30 от «Ладожской» с интервалом 4 минуты. По плану от «Ладожской» до «Площади Александра Невского» он будет доезжать за 18–19 минут»,— отметил в свою очередь замдиректора по организацию перевозок ГКУ «Организатор перевозок» Павел Адарич.

В комтрансе до этого отмечали, что движение на 30-м трамвае будет бесплатным. Также для жителей Ржевки и Пороховых, живущих вдалеке от трамвайных путей, начнут работать укороченные автобусные маршруты 24М и 27 М до «Площади Александра Невского», минуя «Новочеркасскую».

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что вход пассажиров на станцию метро «Новочеркасская» в Петербурге изменят из-за ремонта «Ладожской». В часы пик по рабочим дням вход в вестибюль из подуличного перехода должен был осуществляться только при движении по переходу по часовой стрелке. Горожане смогли опробовать на себе работу специальных барьеров уже в среду, 1 марта.

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