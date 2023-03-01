Песков о флагах Украины в РУДН: это флаг режима, против которого мы ведем спецоперацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле изучат детали произошедшего в РУДН, где накануне произошел скандал из-за размещения украинских флагов. При этом господин Песков добавил, что в любом случае сейчас флаг Украины для российских властей «главным образом флаг того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем».

«Я не склонен воспринимать описание СМИ как первоисточник. Имеем в виду все-таки связаться с Минобром и выяснить обстоятельства этой ситуации, и понять, что там произошло на самом деле»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

«В любом случае сейчас для нас все-таки это де-факто главным образом флаг того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем спецоперацию»,— добавил он.

Ранее в Telegram-каналах появились фотографии украинских флагов, которые вывесили напротив поздравлений с Днем защитника Отечества. Позже в студсовете РУДН сообщили, что флаги вывесили в рамках традиционной выставки земляческих организаций вуза. 1 марта в Минобрнауки сообщили о начале служебной проверки в вузе.

Что происходит на 371-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».