Bloomberg: западные санкции не оказали серьезного давления на российские авиакомпании

Российские авиакомпании на фоне западных санкций увеличили количество рейсов в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Армению, Киргизию и Таджикистан. За день российские перевозчики совершают около 1100 внутренних рейсов. Это всего на 15% меньше, чем до введения санкций, сообщает Bloomberg.

Несмотря на то что в начале марта 2022 года Boeing и Airbus прекратили обслуживание российских самолетов, российские авиаперевозчики продолжают эксплуатировать 467 самолетов этих компаний, следует из данных Cirium. Годом ранее в эксплуатации российских авиакомпаний находилось 544 самолета Boeing и Airbus, отмечает агентство.

16 февраля главный исполнительный директор Airbus Гильом Фори рассказал, что во второй половине прошлого года российские авиакомпании увеличили использование самолетов Airbus относительно «допандемийного» периода. В то же время Airbus получает сообщения о трудностях с техническим обслуживанием судов, поскольку компания прекратила сотрудничество с российскими авиаперевозчиками.

После начала вооруженного конфликта на Украине авиакомпаниям России запретили использовать европейские самолеты, а сданные в лизинг по старым контрактам призвали вернуть в течение месяца. В свою очередь, российские авиакомпании начали перерегистрацию иностранных самолетов в юрисдикции РФ. По данным Reuters, из-за санкций российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти.

О намерении помочь России с получением запчастей для самолетов заявила Индия. В стране работают несколько предприятий, которые поставляют детали для Boeing и Airbus.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Индия пообещала взлет поставок».

Милена Костерева