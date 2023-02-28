Ритейлеров потянуло на фермерское

Россияне стали чаще переключаться на фермерскую продукцию после ухода с рынка западных производителей. Это побудило федеральных ритейлеров инвестировать в сервисы по организации доставки локальной продукции в свои магазины. Так, фонд, среди создателей которого основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко, стал совладельцем платформы Food Miles, закупающей товары у фермеров для крупных сетей. Похожие сервисы начинают развивать «Магнит» и X5 Group. Сети запускают такие проекты в попытках увеличить ассортимент выскомаржинальной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инвестфонд «ТилТех Капитал» приобрел 20% сервиса Food Miles, организующего логистику и поставки товаров локальных производителей и фермеров в крупные торговые сети. Об этом сообщили “Ъ” представители сторон, не раскрывая сумму сделки. По данным ЕГРЮЛ, «ТилТех Капитал» стал совладельцем сервиса в конце января этого года.

Food Miles основана в 2018 году Андреем Гидревичем, которому, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат 58% в ООО «Фуд Майлз». Еще 19,5% — у Сергея Дмитриева, 2,5% — у Александра Горного. Сейчас Food Miles пока работает в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.

Сервисом сегодня пользуются около 180 фермерских хозяйств. Комиссия Food Miles составляет около 10% в Москве и Санкт-Петербурге. По подсчетам компании, траты фермеров при самостоятельной работе с торговыми сетями составляют около 20%. В «ТилТех Капитале» говорят, что инвестиции пойдут на выход сервиса в города-миллионники, где он не представлен, на расширение команды и развитие IT-продукта.

«ТилТех Капитал» основан в 2017 году основателем «Вкусвилла» Андреем Кривенко, главой совета директоров поставщика морепродуктов ГК «Агама» Юрием Алашеевым и главой медицинского НП «Центр высоких технологий "Химрар"» Андреем Иващенко. Ранее фонд инвестировал в производителя одежды Noun, клиники DocMed, товары для сна Blue Sleep.

Как следует из исследования NielsenIQ, за последний год почти половина россиян стала чаще приобретать товары местного производства, после того как с полок исчезла продукция ушедших с рынка западных брендов. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, в 2022 году около 48% международных поставщиков сообщили о приостановке работы в стране.

Региональные ритейлеры напрямую работают с локальными производителями и фермерами, но им сложно попасть на полки магазинов федеральных сетей, говорит директор Союза независимых сетей России Иван Бабухадзе. В то же время, отмечает партнер One Story Ольга Сумишевская, именно среди крупных ритейлеров развернулась конкуренция за продукцию категории fresh. Это подтверждают и сами сети.

Так, «Магнит» тестирует свой агрегатор для закупок и поставок продукции фермеров и не исключает совместной работы с Food Miles, сообщил директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу компании Евгений Случевский. X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») также развивает логистический агрегатор для небольших локальных производителей.

Такие сервисы необходимы, так как малый бизнес не обладает достаточными логистическими компетенциями по работе с крупными сетями, говорит Андрей Гидревич из Food Miles. Таким производителям сложно самим обеспечить стабильность поставок, им невыгодно организовывать собственную логистику из-за небольших объемов производства продукции, соглашается Ольга Сумишевская. Работая через подобные агрегаторы, фермеры получают стабильный источник сбыта продукции, отмечает эксперт.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что за счет работы с фермерами ритейлеры повышают лояльность клиентов, обеспечивают дифференциацию от конкурентов и получают на полки продукцию с более высокой маржинальностью. Покупатели выбирают фермерские и локальные товары в основном не за низкую цену, а за вкусовые характеристики, поясняет эксперт. По оценке АКОРТ, доля локальных производителей в ассортименте торговых сетей достигает 90% в категории хлебобулочных изделий и куриных яиц, более 30% — в молочной продукции, 24% — в кондитерских изделиях.

Алина Савицкая