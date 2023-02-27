События последних лет запустили изменения в отечественной IT-отрасли. Из-за ухода иностранных поставщиков спрос перераспределяется, а места ушедших зарубежных компаний заняли российские вендоры. Каким оказался прошедший год для рынка облачных услуг? Чем различаются потребности крупного, среднего и малого бизнесов? И чего ждать в индустрии в текущем году? Об этом обозреватель “Ъ FM” Александр Леви побеседовал с директором по продажам MANGO OFFICE Александром Шикиновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба MANGO OFFICE Фото: Пресс-служба MANGO OFFICE

— Каким, на ваш взгляд, был 2022 год для рынка облачных решений?

— В прошлом году продолжился устойчивый тренд на уход иностранных вендоров различных решений с российского рынка. Как следствие, от российских компаний это потребовало какой-то адаптации, замены решений, которые поддерживают их бизнес-процессы, на отечественные аналоги. И бизнес выбирает именно облачные решения по понятным причинам, потому что это просто более оптимально с точки зрения бюджета. Большинство функций в этих решениях уже присутствует, вопрос только в несложной настройке. Они удобны, гибки, просты с точки зрения внедрения в работу. Собственно говоря, поэтому облачные решения продолжили рост, который был и в 2021-м.

— А нет ощущения, что все дело именно в том, что уровень экспертизы, который требовался раньше для того, чтобы разворачивать облачные решения в своей компании, снизился, то есть теперь это проще, например? Или все-таки свою роль сыграли внешние потрясения, которые бизнес в эту сторону направили?

— Вендоры подстраиваются под потребности бизнеса, появляется экспертиза. Допустим, если какая-то отрасль только начинала два-три года назад использовать облачные решения, и в целом для вендоров это были новые задачи, то, подключив десятки таких клиентов, может быть, сотни, вендоры уже имеют опыт и готовы внедрить такие решения у заказчиков.

— Чем отличаются потребности крупных компаний и корпораций от потребностей среднего и малого бизнеса? Есть ли вообще какие-то особые требования?

— Очень многое зависит от размера бизнеса: чем он крупнее, тем больше разных процессов внутри него есть. К примеру, в малом бизнесе обычно 10-15 человек, которые занимаются всем. В компании, в которой несколько сотен сотрудников, есть специфика: работа с текущими и новыми клиентами, дальнейшая их поддержка. Крупный бизнес в большей степени нацелен на обслуживание массовых коммуникаций, и он обычно хочет комплексного решения, которое закрывает пул задач. Среди последних обслуживание массовых обращений, контроль работы персонала, автоматизация каких-то типовых задач.

И красной нитью сквозь это все проходят очень большие требования с точки зрения безопасности. Мы уже достаточно много работаем с крупным бизнесом, поэтому предлагаем решения под конкретные задачи. Когда клиент приходит с понятным запросом, мы знаем, что подобные задачи решали, автоматизировали, и предлагаем комплексное решение. Мы сотрудничаем с компаниями из разных отраслей — бытовые компании, энергетические, газовые. И у всех есть, например, подобный запрос — сбор показаний счетчиков. То есть бизнес-процессы очень похожие. И за последний год у нас из таких отраслей много достаточно клиентов, и мы просто приходим и предлагаем готовые кейсы.

— С точки зрения запросов мы можем проследить какую-то типизацию. А с точки зрения отраслей заказчиков есть ли какие-то изменения?

— Если говорить про коммерческие компании, то продолжают лидировать ритейл, службы доставки, логистики, туризм, медицина, недвижимость. Но в минувшем году появились традиционно консервативные сферы, которые раньше никогда не смотрели в сторону облачных платформ. К примеру, государственные учреждения, некоммерческие организации, вузы.

— А какие прогнозы вы можете дать по развитию рынка облачных услуг в 2023 году?

— Уровень требований к информационной безопасности останется высоким. Кроме того, достаточно высокий спрос именно на гибридные решения. Подобная архитектура, с одной стороны, позволяет не вкладывать такие огромные деньги в разработку решения, а, с другой, использовать эту инфраструктуру в облаке, при критичном отношении к информационной безопасности хранить все свои данные на стороне, в своем периметре. И это не только наше видение. Эксперты прогнозируют, что среднегодовой темп роста гибридных решений в ближайшие, скажем, три-четыре года составит порядка 20%.

И сейчас компании выделяют отдельных людей в штате, которые занимаются информационной безопасностью. И у нас как раз для этого есть решение — гибридная АТС. Все данные хранятся у клиента, при этом он использует весь широчайший коммуникационный функционал нашей платформы из облака.