Партии берегут УИКи

Весной в Свердловской области истекают полномочия большинства участковых избирательных комиссий (УИК). По данным «Ъ-Урал», своих представителей в новый состав каждой УИК намерены отправить «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Персональный состав комиссий может обновиться до 30%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осенние выборы 2023 года проведут обновленные участковые избирательные комиссии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Осенние выборы 2023 года проведут обновленные участковые избирательные комиссии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным избирательной комиссии Свердловской области, в регионе создано 2477 УИКов, в их состав входят 25 177 человек. В 2023 году истекают полномочия 2426 комиссий. Обновление составов УИКов будет проходить с 23 марта до начала июня.

Во все вновь формируемые участковые избирательные комиссии своих представителей намерены направить «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Помимо политических партий своих представителей могут направить представительные органы муниципальных образований и собрания избирателей по месту жительства, работы, службы и учебы.

В пресс-службе свердловского регионального отделения «Единой России» заверили, что обновление персонального состава УИКов будет незначительным.

«Мы во все УИКи направляем своих подготовленных, активных представителей»,— заявил «Ъ-Урал» руководитель свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев. Начальник организационного отдела ЛДПР Вадим Петров рассказал «Ъ-Урал» о планах обновить 30% членов УИК от партии.

«Новые люди» имеют в свердловских УИКах около 500 представителей, однако после обновления составов партия будет представлена в каждой комиссии, пообещала «Ъ-Урал» руководитель регионального отделения партии Ирина Виноградова. По словам госпожи Виноградовой, «Новые люди» уже получили от сторонников более тысячи заявок о желании войти в УИК от партии.

«Справедливая Россия — За правду» приняла решение сфокусироваться на Екатеринбурге и заполнить все УИКи столицы региона. В Свердловской области партия планирует иметь представителей в 95% комиссий, рассказали в пресс-службе регионального отделения.

По словам председателя свердловского реготделения «Яблока» Максима Петлина, партия имела около 2 тыс. представителей в УИКах, однако они «не были активны» в период выборов.

«Мы будем направлять своих представителей, но мы не будем гнаться за каким-то количеством, показателями. Нам главное, чтобы люди были идеологически наши — сейчас эти критерии будут на первом плане»,— пояснил господин Петлин.

Направлять своих представителей в участковые избирательные комиссии — это партийная технология, считает политолог Александр Белоусов: «Партии должны выставлять своих кандидатов на все выборы, везде, где только можно. Если партия не выставляет кандидатов, то она начинает терять свои позиции и влияние». По его мнению, «Новым людям» будет труднее всех выполнить поставленные задачи. Большинство парламентских партий ведут деятельность более 20 лет и успели наработать кадровый потенциал, а у молодой партии его нет. «Для нее это вопрос выживания. Вот “Новые люди” преодолели барьер в 5% на выборах в Госдуму, региональные парламенты, у них открылось окно возможностей, им нужно закрепиться. Если их избирали в 2021 году, не означает, что они будут переизбраны в 2026 году. Первая задача, которую они должны решить для себя, — кадры»,— пояснил эксперт.

Василий Алексеев