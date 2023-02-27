«Приятно идти наверх, падать всегда тяжело»

Хоккейный клуб «Автомобилист» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с магнитогорским «Металлургом». Серия поединков начнется в Екатеринбурге 2 и 4 марта и продолжится в Магнитогорске 6 и 8 марта. В регулярном чемпионате свердловчане провели 68 игр. Половину сезона команда уверенно держалась на лидерских позициях, но после декабрьской паузы начала падать и оказалась в середине списка. По словам главного тренера Николая Заварухина, это было неприятно, но в плей-офф команда постарается выйти «в хорошем физическом и психологическом состоянии».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Автомобилист» завершил матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 22/23, заняв четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команде предстоит сразиться с магнитогорским «Металлургом», который по итогам «регулярки» остался на пятой строчке Востока.

Серия матчей продлится до тех пор, пока одна из команд не одержит четыре победы. Первые два матча соперники проведут в Екатеринбурге 2 и 4 марта, после этого отправятся в Магнитогорск, где продолжат состязания 6 и 8 марта. Если по итогам четырех матчей победителя не выявят, то команды продолжат серию игр, чередуя города — 10 и 14 марта в Екатеринбурге, 12 марта — в Магнитогорске.

В регулярном чемпионате «Автомобилист» и «Металлург» провели четыре встречи. В трех из них победу одержали свердловчане — 17 ноября по овертайму со счетом 4:3, 4 декабря — 1:2 и 6 декабря — 4:1. Один раз обыграл «Металлург» — 26 октября со счетом 3:0.

Всего в ходе регулярного чемпионата «Автомобилист» провел 68 матчей. Половину сезона команда уверенно держалась на первом месте Востока, лишь изредка уступая лидерство ближайшим соперникам, в том числе «Металлургу». После декабрьского перерыва в КХЛ свердловчане потерпели одно поражение за другим, в сумме проиграв 20 из 29 матчей. Команда опустилась до шестого места. Решающим стал матч 26 февраля, когда «Автомобилист» в Новосибирске одержал победу над местной «Сибирью» со счетом 0:2. По итогам этой встречи команда поднялась до четвертого места, получив преимущество начать плей-офф на домашней арене.

По словам главного тренера ХК «Автомобилист» Николая Заварухина, причинами игры по нисходящей стали, в частности, травмы игроков. «Приятно идти наверх, падать всегда тяжело. Были проблемы с составом. На лед выходили травмированные игроки. В декабре после перерыва не могли никак выиграть, хоть и набирали очки. Будем разбираться, смотреть, может, где-то подкорректируем план подготовки, все-таки в первый раз у нас было 68 игр (в сезоне 21/22 было 56 игр)»,— объяснил господин Заварухин.

И тренерский штаб, и сами хоккеисты намерены показать результативную игру в плей-офф.

«Есть время поработать. Надеюсь, будем в хорошем физическом и психологическом состоянии. Думаю, ребята поймут, что от них ждут большего»,— рассказал Николай Заварухин.

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста добавил, что команде следует поработать над сплоченностью. «Мы будем выходить и биться в каждом матче, будем доставать из себя все, что есть. Это все, что мы можем сделать. Ключевым в матчах на вылет будет слаженная игра всех звеньев. Все пять игроков на льду должны быть в игре, полная концентрация. Компактность, взаимопомощь, сплоченность, игра друг за друга — вот что команде нужно»,— заверил Стефан Да Коста.

Состав «Автомобилиста» на начало плей-офф пока неизвестен. Несколько предыдущих матчей из-за травмы пропустил один из екатеринбургских лидеров, нападающий Анатолий Голышев.

«Надеемся, что он вернется к играм. Пока он в Екатеринбурге готовится по индивидуальной программе»,— поделился господин Заварухин.

Кроме «Автомобилист»—«Металлург» на Востоке сформировались еще три пары — «Ак Барс», занявший по итогам «регулярки» первое место, сразится с «Нефтехимиком» (восьмое), «Салават Юлаев» со второй строчки вышел на «Адмирал» с седьмой, «Авангард» (третье) выступил против «Сибири» (шестое). В Западной конференции СКА вышел на минский «Динамо», ЦСКА — на «Северсталь», «Локомотив» — на «Витязь», а «Торпедо» — на московский «Динамо».

Игры плей-офф начнутся 1 марта. Сначала команды поборются за лидерство внутри конференций, а затем лидеры Востока и Запада сразятся за главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина.

Катерина Якушева