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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:35

В пятиэтажном доме в Ульяновске произошел взрыв газа

В одной из квартир пятиэтажного дома в Ульяновске произошел взрыв газа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Как сообщило МЧС телеканалу «Звезда», в результате инцидента пострадал один человек, он направлен в больницу, из пятиэтажки эвакуировали десять человек.

«В Ульяновске на улице Ефремова произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома. Пострадали два человека»,— сказал источник (цитата по ТАСС).

По информации Telegram-канала «Инсайд Ульяновск», взрыв произошел в квартире дома на улице Ефремова, 129. По предварительным данным, пострадал мужчина, находившийся в квартире, и прохожая, которую ранило осколками.

Эрдни Кагалтынов

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