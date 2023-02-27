В пятиэтажном доме в Ульяновске произошел взрыв газа

В одной из квартир пятиэтажного дома в Ульяновске произошел взрыв газа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Как сообщило МЧС телеканалу «Звезда», в результате инцидента пострадал один человек, он направлен в больницу, из пятиэтажки эвакуировали десять человек.

«В Ульяновске на улице Ефремова произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома. Пострадали два человека»,— сказал источник (цитата по ТАСС).

По информации Telegram-канала «Инсайд Ульяновск», взрыв произошел в квартире дома на улице Ефремова, 129. По предварительным данным, пострадал мужчина, находившийся в квартире, и прохожая, которую ранило осколками.

Эрдни Кагалтынов