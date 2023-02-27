Коллаб рамена с искусством

Новый весенний сезон команда рамен-бара Takeru Ichiba, где готовят японскую еду под руководством шеф-повара Владимира Конюхова, открывает серией арт-коллабораций с молодыми художниками Петербурга и Москвы. Каждые два месяца — новый художник и новые смыслы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анна Вепс — автор граффити о том, что жизнь и многое в ней — искусство Фото: VEPS x TAKERU Фрагмент панно от студии текстиля «Роща» Фото: VEPS x TAKERU Фото: VEPS x TAKERU Фото: VEPS x TAKERU Следующая фотография 1 / 4 Анна Вепс — автор граффити о том, что жизнь и многое в ней — искусство Фото: VEPS x TAKERU Фрагмент панно от студии текстиля «Роща» Фото: VEPS x TAKERU Фото: VEPS x TAKERU Фото: VEPS x TAKERU

1 марта Takeru, расположенный во дворе фуд-пространства Василеостровского рынка, начинает сотрудничество со студией функционального арт-текстиля «Роща». Вместо красок и холстов художники используют ткани и нити, а создавая сюжеты, вдохновляются путешествиями, людьми и природой. Для весеннего интерьера бара художники «Рощи» создали полотно по мотивам одной из буддийских джатак — сказании, прославляющем сострадание Будды, пожертвовавшего свое тело тигрице, которая не могла накормить своих котят. Текстильное полотно размером метр на метр изображает тигрицу, есть и цитата изречения Будды из джатаки: «В этот раз я должен быть по-настоящему щедр». Дополняет полотно коллекция подушек с изображением тигрят. Все арт-объекты сделаны на стыке техник — здесь и работа с текстилем, и фраменты вышивки, и графические элементы, нанесенные краской.

Первым художником, открывшим арт-серию для Takeru, стала Анна Вепс, ее летняя персональная выставка прошла в столичной галерее «Муха». Алые граффити Анны на фоне заснеженного города напоминали о том, что все есть искусство, если любишь то, что делаешь.

Альбина Самойлова

Бизнес + искусство

Сегодня коллаборации как стратегии совместного маркетинга становятся все более актуальными. Какие задачи бизнеса решают арт-коллабы:

— повышают товарооборот;

— создают новый продукт;

— расширяют аудиторию.

Для поиска кандидатов для сотрудничества маркетологи советуют бизнесу обратить внимание в соцсетях на микроинфлюенсеров и на нишевые группы поклонников талантливых, но не очень известных художников. Это позволит создать неожиданный и небанальный проект. Но прежде стоит изучить портфолио автора, чтобы понять стиль художника, его ценности и мироощущение. Главное, чтобы они совпадали у всех участников проекта.