ФСБ задержала жителя Югры, готовящего диверсию на участке СвЖД

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) за попытку совершить диверсию на участке Свердловской железной дороги (СвЖД). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе УФСБ по Тюменской области. В отношении югорчанина возбудили дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на совершение диверсии). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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По версии следствия, подозреваемый является противником проведения специальной военной операции на Украине. Он планировал совершить поджоги и «иные действия», направленные на вывод из строя релейных металлических шкафов, предназначенных для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

Для реализации умысла он приобрел все необходимые средства, после чего отправился на заранее определенный им участок железной дороги, где его задержали силовики.

Напомним, в начале февраля стало известно, что силовики задержали троих россиян, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах СвЖД. ФСБ сообщает, что теракты планировались по заданию «украинских неонацистов». Задержанные свою вину признали и сообщили, что собирались поджечь электрощиты на железнодорожных путях.

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