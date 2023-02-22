Обязательства обратной силы

Семьи, проживающие в присоединенных к РФ Донецкой и Луганской республиках и Запорожской и Херсонской областях, смогут претендовать на сертификаты государственной программы по адаптированным правилам. Де-факто они могут получить средства по факту рождения второго ребенка после 2007 года, первого — после 2020 года. С учетом сумм и официальной численности населения пиковые разовые затраты на включение их в самые дорогие социальные программы обойдутся российскому бюджету в разовую сумму до 500 млрд руб., что сопоставимо с годовым бюджетом программы маткапитала для всей РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жители новых регионов РФ смогут получить маткапитал на детей, которые родились после 2007 года, заявил в послании Федеральному собранию Владимир Путин. Программа маткапитала стартовала в РФ с 2008 года; изначально получить его могли женщины, родившие (усыновившие) более одного ребенка. С 2020 года его стали давать и за первенцев — сейчас размер выплаты (индексируется ежегодно) для родивших первого ребенка составляет 587 тыс. руб., второго (если маткапитал выплачивается впервые) — 775 тыс. руб. Основные способы использования средств — ипотека, образование ребенка или формирование накопительной части трудовой пенсии матери. Как следует из данных ПФР, всего программой воспользовались более 12,3 млн семей, абсолютное большинство из них потратили средства сертификата на покупку жилья.

Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, семьи, проживающие на новых территориях, смогут получить маткапитал при их соответствии требованиям, которые действовали на момент рождения у них ребенка.

Пока Минтруд не представил прогнозов числа новых претендентов на выплаты, в Минфине об объеме расходов также пока не сообщают. Однако в пояснительной записке к принятому ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области» сказано, что всего на 1 января 2022 года там проживали 8,7 млн человек (подробнее см. “Ъ” от 26 января). Как заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, только в этом регионе выплата может потребоваться примерно 1 млн человек — что позволяет оценить суммарную численность новых получателей маткапитала в 2–2,5 млн человек. Эта оценка, вероятно, сильно завышена: часть семей, проживавших в этих четырех регионах за последние 15 лет, находится на Украине или в Европе и не будет учитываться системой соцстраха.

Но даже при вдвое сниженном числе получателей объем дополнительных расходов федерального бюджета может составить порядка 500 млрд руб. в этом году, хотя впоследствии сильно снизится.

Для сопоставления: расходы на выплату макапитала в РФ до 2022 года в среднем составляли 300–400 млрд руб. в год. Впрочем, как заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, все средства на расширение соцпрограмм уже заложены в федеральном бюджете на 2023 год.

Отметим, что принятие федеральным бюджетом новых соцобязательств, имеющих «обратную силу», хотя и выглядит необычным, укладывается в общую логику поддержки новых регионов, которой придерживается правительство. Так, как рассказывает источник “Ъ” в Белом доме, пенсионеры, проживающие в этих регионах, уже с 2014 года начали получать выплаты в размере 5 тыс. руб. в месяц на человека из средств федерального бюджета РФ. «Это позволило компенсировать сокращение пенсионных выплат тем, кто не подходил под изменившиеся требования Пенсионного фонда Украины»,— отмечает он. В 2014 году, напомним, выплата пенсий жителям Донбасса, постоянно проживающим на территории региона, была приостановлена по крайней мере до 2018 года.

Анастасия Мануйлова