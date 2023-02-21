IBC Real Estate: сделки в сегменте складской недвижимости практически остановились в феврале и сентябре 2022 года

В феврале и сентябре 2022 года активность на рынке складской недвижимости практически остановилась. Сделки в этом сегменте продолжали заключать только в X5 Retail Group. Об этом рассказал директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков на конференции «Ъ» «Е-коммерсЪ в России: New Retail. New opportunities».

«Было два момента, когда весь бизнес встал и заморозился, и ничего не происходило, за исключением, наверное, нашего крупнейшего игрока X5 Retail Group, который не мог остановиться, они продолжали арендовать и строить склады. Соответственно, это февраль 2022 года, когда была объявлена СВО (специальная военная операция — ''Ъ''), и сентябрь, когда была объявлена мобилизация»,— сказал господин Кротенков.

Игорь Кротенков добавил, что из-за объявления СВО и мобилизации на рынке складской недвижимости «пять или шесть месяцев выпало». При этом он назвал итоги года по арендованным и выкупленным складам, а также закрытым сделкам неплохими.

По его словам, в 2022 году впервые онлайн-ритейлеры в Москве купили или арендовали больше складских помещений, чем классические ритейлеры. По его оценке, онлайн-ритейлеры за год приобрели 632 тыс. кв. м, классические — 118 тыс. кв. м. Господин Кротенков отметил, что Wildberries и Ozon будут драйверами развития логистического рынка в ближайшие несколько лет.