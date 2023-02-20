Reuters: Байден и Зеленский обсудили поставку дальнобойных вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом вопрос о поставке Киеву дальнобойных вооружений, пишет Reuters. Ранее сегодня, 20 февраля, господин Байден посетил украинскую столицу с необъявленным визитом.

Кроме того, Джо Байден сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на $500 млн, в который, в частности, войдут системы залпового огня HIMARS. Официально о новой финансовой поддержке объявят завтра, 21 февраля.

Президент США посетил Киев сегодня утром. Вместе с ним в украинскую столицу прибыл советник по нацбезопасности Джейк Салливан. По данным The New York Times, поездку американского президента на Украину не анонсировали из соображений безопасности. После визита в Киев господин Байден отправится в Польшу, где встретится с главой страны Анджеем Дудой и лидерами других стран.

О визите Джо Байдена в Польшу — в публикации «Ъ» «Польше, но не дальше».

Милена Костерева