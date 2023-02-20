Главные новости к утру 20 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет сражаться за Бахмут (Артемовск) любой ценой. По его словам, Украина будет «воевать, пока это разумно».

Правительство не поддержало регулирование торговых наценок, узнал «Ъ». В Минсельхозе и Минпромторге полагают, что инициатива Госдумы может привести к дестабилизации экономики и дефициту. О реакции правительства

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Сеул в ответ ввел санкции против Пхеньяна. Япония запросила экстренное заседание Совбеза ООН.

Власти РФ и Якутии собираются продлить акционерное соглашение АЛРОСА, истекающее в 2023 году, на пять лет на прежних условиях, узнал «Ъ». Стороны, которые сейчас владеют примерно по 33% АЛРОСА, будут обязаны сохранять не менее 25% плюс 1 акции алмазной компании. Подробнее

Иран обогатил уран до 84% — это на 6% ниже, чем нужно для создания ядерного оружия, сообщил Bloomberg. Об обогащении урана

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с первым замсекретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым. Стороны обсудили сотрудничество в вопросах безопасности. Сухум отрицает, что в ходе визита главы государства в РФ обсуждается «статус Абхазии».

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Оно было приостановлено на время пандемии. О важности туристов из КНР для российского бизнеса

Статус наблюдателя Израиля в Африканском союзе был приостановлен, сообщил председатель комиссии объединения Муса Факи. Так он объяснил, почему израильскую делегацию выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза.

Минтранс требует подготовить инфраструктуру для использования электросамокатов в регионах, узнал «Ъ». Ведомство хочет, чтобы они стали альтернативой личным автомобилям и общественному транспорту. Подробнее

Немецкая антивоенная драма «На Западном фронте без перемен» выиграла семь премий BAFTA, в том числе как лучший фильм. По четыре награды получили фильмы «Банши из Инишерина» и «Элвис».

О предстоящих 20 февраля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».