Африканский союз объяснил, что Израиль выгнали с саммита из-за приостановленного статуса наблюдателя

Статус наблюдателя Израиля в Африканском союзе был приостановлен, сообщил председатель комиссии объединения Муса Факи. Так он объяснил, почему израильскую делегацию выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза.

«Статус приостановлен до тех пор, пока комитет (по решению израильского вопроса в союзе.— "Ъ") не сможет изучить вопрос… и поэтому мы не пригласили израильских официальных лиц на наш саммит»,— сказал господин Факи журналистам (цитата по AFP).

Во время церемонии открытия саммита к израильской делегации подошли охранники и потребовали уйти. МИД Израиля после этого обвинил Южную Африку и Алжир в серьезных дипломатических нарушениях

Председатель комиссии Африканского союза решил предоставить Израилю статус наблюдателя в 2021 году. Решение было встречено протестами, в том числе со стороны ЮАР.

Леонид Уварчев