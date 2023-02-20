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Коммерсантъ FM
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Африканский союз объяснил, что Израиль выгнали с саммита из-за приостановленного статуса наблюдателя

Статус наблюдателя Израиля в Африканском союзе был приостановлен, сообщил председатель комиссии объединения Муса Факи. Так он объяснил, почему израильскую делегацию выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза.

«Статус приостановлен до тех пор, пока комитет (по решению израильского вопроса в союзе.— "Ъ") не сможет изучить вопрос… и поэтому мы не пригласили израильских официальных лиц на наш саммит»,— сказал господин Факи журналистам (цитата по AFP).

Во время церемонии открытия саммита к израильской делегации подошли охранники и потребовали уйти. МИД Израиля после этого обвинил Южную Африку и Алжир в серьезных дипломатических нарушениях

Председатель комиссии Африканского союза решил предоставить Израилю статус наблюдателя в 2021 году. Решение было встречено протестами, в том числе со стороны ЮАР.

Леонид Уварчев

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