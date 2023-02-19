Президент Абхазии Бжания встретился с первым замсекретаря Совбеза РФ Нургалиевым

Президент Абхазии Аслан Бжания и первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев провели встречу в Москве. Стороны обсудили сотрудничество в вопросах безопасности. Сухум отрицает, что в ходе визита главы государства в РФ обсуждается «статус Абхазии».

О встрече господина Бжания и господина Нургалиева сообщила пресс-служба президента Абхазии. Стороны обсудили «вопросы актуальной повестки и двустороннего абхазско-российского сотрудничества в вопросах безопасности». Другие подробности не приводятся. Отмечается только, что у господина Бжании запланированы встречи с «рядом официальных лиц РФ». Совбез РФ никак не комментировал информацию.

Вместе с тем пресс-служба абхазского лидера отреагировала на информацию в СМИ и соцсетях о том, что господин Бжания обсуждает в ходе визита в Москву «статус Абхазии». Утверждается, что эти заявления не соответствуют действительности. «Основа конституционного строя Республики Абхазия, как суверенного, демократического, правового государства, исторически утвердившегося по праву народа на свободное самоопределение, закреплена законодательно и обсуждению не подлежит»,— говорится в сообщении.

Пресс-служба президента призвала граждан «не принимать во внимание ложную информацию из недостоверных источников» и предупредила, что такие публикации «могут считаться попыткой некоторых граждан и общественных объединений беспочвенно и голословно обвинить руководство Абхазии в подрыве основ конституционного строя».

Аслан Бжания отправился с визитом в Москву 14 февраля. Он планировал встретиться с чиновниками администрации российского президента. Кремль сообщал, что в графике Владимира Путина нет встреч с президентом Абхазии.

Леонид Уварчев