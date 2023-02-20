Главные анонсы 20 февраля

С 20 по 22 февраля президент США Джо Байден посетит Польшу. Запланированы его переговоры с польским президентом Анджеем Дудой, а также встреча с лидерами «бухарестской девятки» — девяти стран восточного фланга НАТО.

В Брюсселе (Бельгия) на встрече глав МИД ЕС будут представлены новые предложения о поставках оружия на Украину по линии Европейского фонда мира.

В Нью Йорке пройдет пленарное заседание в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

К МКС в беспилотном режиме будет отправлен корабль «Союз МС-23». Он пристыкуется к ней ориентировочно 22 февраля.

Пройдет совет директоров Газпрома. В повестке продление срока полномочий члена правления ПАО, привлечение кредитов в 2023.

Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике.

В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная выставка военной техники и вооружений IDEX.

В Басманном суде Москвы пройдут слушания по иску Минюста России о ликвидации еврейского агентства «Сохнут».

В Армении начнет работу миссия ЕС.

Посольство России в Нидерландах перестает принимать посетителей из-за решения Гааги сократить число российских дипломатов в королевстве.

С 20 по 26 февраля в России будут праздновать Масленицу.