Главные новости за выходные 18–19 февраля

В Германии проходит Мюнхенская конференция по безопасности. В ее рамках западными лидерами было сделано множество заявлений касательно украинского конфликта. Одной из главных тем стала поставка Украине боеприпасов.

Риск истощения военных запасов у стран, которые помогают Украине, оправдан, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, так как они предназначались для борьбы с Россией. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал Европу увеличить поставки боеприпасов ВСУ и анонсировал встречу по этому вопросу, которая пройдет 6–7 марта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг счел победу России большей опасностью для альянса, чем эскалацию конфликта на Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Евросоюз и США начали разрабатывать санкции против России из-за ее действий на Украине в декабре 2021 года.

Украина получит современные истребители вроде Eurofighter Typhoon только после окончания российской военной операции, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай в последнее время оказывает России поддержку «на уровне риторики и политики» и предоставляет нелетальную военную помощь. По его словам, Пекин также рассматривает возможность поставки летальной помощи, прежде всего оружия.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, в свою очередь, заявил, что Китай никогда не смирится с давлением или угрозами США в отношении сотрудничества Пекина и Москвы.

ВВС Израиля атаковали несколько целей в Дамаске и около него, в результате попадания ракеты в жилой дом, по предварительным данным, погибли 5 человек, 15 были ранены. Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии.

Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Сирии погибли 8,5 тыс. человек. Турция уже завершила спасательные работы во всех пострадавших от землетрясений провинциях, за исключением двух.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после завершения госслужбы планирует заняться созданием собственной частной военной компании.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит много времени теме специальной военной операции. По его словам, это ожидаемо, поскольку на данном этапе необходимо услышать оценку происходящего.

Минобороны России отрицает увольнение офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав ВС РФ. Ранее стало известно об увольнении командиров бывших народных милиций ДНР и ЛНР. В частности был уволен пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.

Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания The Bell (внесено в список иностранных агентов).

Главные анонсы 20–26 февраля — в материале «Ъ».