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Коммерсантъ FM
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Главные новости за выходные 18–19 февраля

В Германии проходит Мюнхенская конференция по безопасности. В ее рамках западными лидерами было сделано множество заявлений касательно украинского конфликта. Одной из главных тем стала поставка Украине боеприпасов.

  • Риск истощения военных запасов у стран, которые помогают Украине, оправдан, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, так как они предназначались для борьбы с Россией. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал Европу увеличить поставки боеприпасов ВСУ и анонсировал встречу по этому вопросу, которая пройдет 6–7 марта.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг счел победу России большей опасностью для альянса, чем эскалацию конфликта на Украине.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Евросоюз и США начали разрабатывать санкции против России из-за ее действий на Украине в декабре 2021 года.
  • Украина получит современные истребители вроде Eurofighter Typhoon только после окончания российской военной операции, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай в последнее время оказывает России поддержку «на уровне риторики и политики» и предоставляет нелетальную военную помощь. По его словам, Пекин также рассматривает возможность поставки летальной помощи, прежде всего оружия.
  • Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, в свою очередь, заявил, что Китай никогда не смирится с давлением или угрозами США в отношении сотрудничества Пекина и Москвы.

Фотогалерея

Мюнхенская конференция–2023

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеоконференции

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеоконференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший президент Украины Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева)

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) и президент Чехии Петр Павел (слева)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) и президент Чехии Петр Павел (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Флаги стран-участниц 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Флаги стран-участниц 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек (слева)

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (справа)

Депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Кэрри

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Кэрри

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (второй слева) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (вторая справа)

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (второй слева) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (вторая справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, министр обороны Германии Борис Писториус, американский сенатор Джинн Шейхин и президент Латвии Эгилс Левитс на конференции

Слева направо: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, министр обороны Германии Борис Писториус, американский сенатор Джинн Шейхин и президент Латвии Эгилс Левитс на конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (в центре) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (слева)

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (в центре) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: российские оппозиционеры Жанна Немцова (с микрофоном), Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом), соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова и Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Слева направо: российские оппозиционеры Жанна Немцова (с микрофоном), Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом), соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова и Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший посол США в России Майкл Макфол

Бывший посол США в России Майкл Макфол

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Журналистка Жанна Немцова (справа) и историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова на конференции

Журналистка Жанна Немцова (справа) и историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова на конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Оппозиционер Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом)

Оппозиционер Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова

Историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеоконференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший президент Украины Петр Порошенко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) и президент Чехии Петр Павел (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Флаги стран-участниц 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Кэрри

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (второй слева) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (вторая справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, министр обороны Германии Борис Писториус, американский сенатор Джинн Шейхин и президент Латвии Эгилс Левитс на конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (в центре) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: российские оппозиционеры Жанна Немцова (с микрофоном), Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом), соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова и Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший посол США в России Майкл Макфол

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Журналистка Жанна Немцова (справа) и историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова на конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Оппозиционер Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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